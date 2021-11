La Folgore Caratese si prende il derby con Cocuzza

Calcio - Serie D

Sconfitta la Vis Nova Giussano che resta da sola sul fondo della classifica

La Folgore Caratese stende la Vis Nova Giussano nel derby brianzolo della 13esima giornata di serie D.

Decide Cocuzza

La Folgore Caratese si aggiudica tre punti molto importanti nell'ottica della sua rincorsa ai primissimi posti della classifica del girone B. A decidere la sfida è Riccardo Cocuzza. Il centravanti azzurro prima si procura il calcio di rigore, da lui stesso trasformato, buono per il vantaggio dei padroni di casa. Poi, è sempre lui a mettere alle spalle del portiere giussanese Ferrara la palla del 2-0, ribadendo in rete un suo colpo di testa che era stato respinto dalla trasferta. Per la Vis Nova la rete della speranza è arrivata allo scoccare del 76esimo minuto grazie a Maguette Fall, ma da lì alla fine il risultato non è più cambiato. Finisce quindi 2-1, con i neroverdi alla nona sconfitta in 13 partite e che rimangono soli in coda alla classifica.

Il tabellino

FOLGORE CARATESE - VIS NOVA GIUSSANO 2-1

Reti: 29' rig. e 41' Cocuzza (Fc), 31' st Fall (Vn).

Folgore Caratese: Olivieri, Romano, Ciko, Cocuzza, Fognini, Caiazza, Esposito, Lo Faso, Gai, Kaziewicz, Kouda. A disp. Venturelli, Nossa, Troiano, Kone, Gomez, Cali, Del Grosso, Distefano, All. Longo.

Vis Nova: Ferrara, Cazzaniga, Molteni, Meggiarin, Dugnani, Fall, Bartoli, Ballabio, Molinari, Valtulina, Calmi. A disp. Galimberti, Di Mango, Choaza, Arrigoni, Calabrò, Radaelli, Fossati, Schingo, Orellana. All. Caddeo.

Arbitro: Raineri di Como.

Espulso: Orellana (Vn) al 51' st per doppia ammonizione.

La situazione di Folgore Caratese e Vis Nova Giussano

La classifica del girone B di serie D: Arconatese 28, Sg City Nova 26, Casatese 25, DesenzanoCalvina 24, Legnano 23, Folgore Caratese 22, Sona 20, CiseranoBergamo 19, Brusaporto, Franciacorta, Leon 16, Breno, Olginatese 15, Real Calepina, Caravaggio 13, Crema, Ponte san Pietro 12, Castellanzese, Villa Valle 11, Vis Nova Giussano 10. Nel prossimo turno, domenica 5 dicembre, la Folgore Caratese andrà a far visita al Brusaporto, mentre i giussanesi riceveranno il DesenzanoCalvina.

