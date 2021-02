La ginnastica Pro Carate festeggia 110 anni di storia

Un traguardo straordinario per la Ginnastica Pro Carate che in questi giorni festeggia 110 anni di storia.

La fondazione nel 1911 in oratorio a Carate Brianza

Era il 2 febbraio 1911 quando nelle sale dell’oratorio di Carate Brianza l’allora parroco, monsignor Giovanni Gamberoni diede vita all’associazione sportiva con lo scopo, come si legge nello statuto originario, di “temprare i nostri giovani nella forza, nel corpo e nello spirito”.

” La Pro Carate è sopravvissuta a due guerre mondiali, ha attraversato innumerevoli cambiamenti dal punto di vista sociale, storico e culturale, ma rimane sempre un punto di riferimento per la crescita dei giovani della nostra città e dei territori limitrofi e inoltre, dal punto di vista agonistico, si configura come una fra le società più importanti nel panorama della ginnastica italiana. Auguri Pro Carate”, il messaggio del presidente Giorgio Corti.

Anche il sindaco Luca Veggian ha voluto celebrare l’importante anniversario con un post sulla pagina ufficiale del Comune di Carate: “Una bellissima storia che l’ha portata ad essere un punto di riferimento per la crescita dei giovani sul territorio attraverso attività agonistiche e corsi di apprendimento, ma anche una società tra le più importanti nel panorama della ginnastica italiana. Al presidente, agli istruttori e a tutti i tesserati non possiamo che augurare cento di questi giorni!”.

La storia

Fondata nel 1911, l’associazione si cimentò fin dall’inizio, in più occasioni, in concorsi nazionali ed internazionali. E’ sempre stato un punto di riferimento per i giovani di Carate, con scopi sociali, educativi e formativi .

Ci sono stati negli anni profondi mutamenti sia tecnici che dirigenziali , ma questi principi hanno sempre animato, e animano tuttora, il sodalizio caratese. Prestigioso il riconoscimento con cui, nel 1990, il Coni ha insignito la Pro Carate: la Stella d’Argento al Merito Sportivo.

Attualmente la società partecipa al Campionato nazionale di Serie A Maschile, competizione riservata alle migliori squadre nazionali.

Nel 2015 la Pro Carate si è laureata campione d’Italia.

Oltre al settore agonistico di notevole rilevanza il settore di propaganda sportivo del sodalizio; infatti la A.S.D. Ginnastica Pro Carate, come si chiama attualmente, organizza corsi di base per l’avviamento sportivo alla Ginnastica Artistica, corsi di ginnastica prescolare, corsi di ginnastica promozionale, ginnastica amatoriale e ginnastica generale.