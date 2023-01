Nulla da fare per Real Meda che domenica scorsa sul campo della Polisportiva Molinello Calcio ha incontrato le ragazze del Pinerolo in un match valido per il girone di ritorno. La partita finisce 0-1.

Foto 1 di 25 Foto 2 di 25 Foto 3 di 25 Foto 4 di 25 Foto 5 di 25 Foto 6 di 25 Foto 7 di 25 Foto 8 di 25 Foto 9 di 25 Foto 10 di 25 Foto 11 di 25 Foto 12 di 25 Foto 13 di 25 Foto 14 di 25 Foto 15 di 25 Foto 16 di 25 Foto 17 di 25 Foto 18 di 25 Foto 19 di 25 Foto 20 di 25 Foto 21 di 25 Foto 22 di 25 Foto 23 di 25 Foto 24 di 25 Foto 25 di 25

Real Meda battuto dal Pinerolo

Dopo un minuto di silenzio in memoria dello scomparso Carlo Tavecchio, il Real Meda dà il via alla gara. Le ragazze brianzole sono subito in avanti, ci prova dopo due minuti dal fischio d’inizio Ferrario, ma viene atterrata in area di

rigore. Diverse occasioni per le Black Panthers. Al 13’ Ferrario recupera palla e mette al centro per Antoniazzi, il suo tiro è debole e para senza difficoltà Milone. Dopo due minuti, ancora un tiro di Antoniazzi, ma para Milone. Al 24’ Ceppari tira a colpo sicuro, ma Ripamonti si fa trovare pronta e spedisce in calcio d'angolo. Dopo due minuti, Ivanova viene espulsa per una trattenuta su Ceppari e il Real Meda resta in dieci. Dopo una serie di tentativi andati a vuoto al 40’ Antoniazzi corre palla al piede, ma viene bloccata da Milone. Dopo tre minuti, Coda ruba palla alle avversarie e va al tiro, ma il pallone supera la traversa. Al primo minuto di recupero Ripamonti salva di nuovo la porta respingendo un tiro di Mani, si ripete poco su Civalleri.

Il primo tempo termina a reti inviolate e con una buona gestione da parte delle Black Panthers, nonostante l’inferiorità numerica in campo.

Secondo tempo

Il secondo tempo riparte con un'azione di Antoniazzi che passa a Ferrario, che ripassa alla numero nove, ma il tiro dell’attaccante finisce alto. Al 50’ dopo un uno due tra Ferrario e Coda, la numero 23 crossa in area, Ferrario ci arriva, ma Milone si supera e manda in angolo. Ferrario ci riprova due minuti più tardi, servita da un pallonetto va al tiro, ma il portiere del Pinerolo si tuffa e recupera il pallone. Al 76’ il Pinerolo riparte dopo aver recuperato palla e Gueli crossa in

area, dopo un po’ di confusione Mani riesce a tirare in porta e portare la sua squadra in vantaggio. Occasionissima al quarto minuto di recupero per il Real Meda, Sironi riceve un pallone in area di rigore e va al tiro, ma colpisce in pieno la traversa.

Prossimo appuntamento in campo il 12 febbraio

Nulla da fare la partita finisce sul punteggio di 0-1. Partita ricca di eventi sfortunati per le Black Panthers, che nonostante il risultato hanno dato tutto per novanta minuti, mostrando grinta e voglia di lottare. Il Real Meda tornerà in campo il 12 febbraio in trasferta contro l’Azalee Solbiatese.

(foto Giada Morena)