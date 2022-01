Leon, ripartenza falsa: vince l'Olginatese

Alla ripresa del campionato di serie D, l'Ac Leon perde in casa.

L’impostazione della partita da parte dell'Olginatese è da subito chiara. Aggressività, pressing e grinta sono il marchio di fabbrica di mister Aldo Monza, che spinge subito i suoi all’aggressione. La Leon - che non giocava una gara ufficiale dal 22 dicembre 2021 - fatica a entrare in partita e già dopo 5’ Martignoni deve fare gli straordinari, aiutato poco più tardi anche da Leotta che salva sulla linea. L’inerzia non cambia e all'11' arriva il vantaggio ospite con il destro di Belingheri. La Leon entra in partita con il passare dei minuti, ma per Colnago non c’è lavoro, perché la Leon manovra a lungo nella metà campo avversaria, senza colpire. Dagli sviluppi di un angolo per i padroni di casa nasce il raddoppio ospite, con Ekuban che si fa 70 metri di fuga solitaria e batte Martignoni. La Leon si scuote e a cavallo della mezz’oraha due occasioni per sbloccarsi, ma Bonseri colpisce il palo mentre Paparella devia alto da buona posizione. Due regali che fa anche l’Olginatese con Caraffa, che a 10’ dall’intervallo grazia la Leon sparando a lato l’occasione del possibile 0-3. Nella ripresa, la Leon prende il controllo del campo, ma solo in un’occasione costringe Colnago alla parata. Minuto cinque, Bonseri stacca all’altezza del dischetto e gira di testa verso la porta. L’estremo difensore brianzolo si distende e para. Il secondo sussulto arriva in mischia al 29’, con Romanini che spinge in rete il pallone del 2-1 ma con la mano. Rete annullata e speranze vimercatesi di rimonta che si riducono fino a sparire al fischio finale.