La Leon ha scelto il nuovo mister

Dopo l'esonero di Alberto Motta e l'interregno del vice Matteo Castelnovo, l'Ac Leon ha deciso di affidare la prima squadra a Paolo Quartuccio

La scelta del nuovo mister

A una settimana dall'esonero di mister Motta, la società di calcio vimercatese ha deciso di affidare la conduzione della prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza a Paolo Quartuccio. Lungo il curriculum del neo mister vimercatese: nella stagione 2017-2018 era a Lumezzane in Lega Pro, nel 2018-2019 a Trento in Serie D, nel 2019-2020 a Castagnato dove ha vinto il campionato di Promozione, nel 2020-2021 è stato il vice allenatore della Pro Sesto in Lega Pro e la stagione passata è tornato nel Bresciano, a Castagnato, dove ha perso la finale play off del campionato di Eccellenza