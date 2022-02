La Leon non si rialza più: trionfo Sangiuliano

Calcio - Serie D

Bonseri fa 2 gol, ma Cogliati ne segna 3: sesta sconfitta consecutiva

L'Ac Leon non riesce a fermare la sua serie negativa.

La partita

La Leon si presenta all'appuntamento con la capolista Sangiuliano City Nova con una serie negativa aperta di cinque sconfitte, compresa quella casalinga con il Brusaporto. Subito ospiti avanti con il colpo di testa di Cogliati, pareggiato però al 21esimo da un diagonale di Mattia Bonseri. Poco prima dell'intervallo, però, arriva l'1-2 siglato da Barzotti, giocatore che in passato (come Cogliati) ha vestito anche la maglia del Monza. In avvio di ripresa, altro pezzo di bravura di Cogliati e Leon che deve incassare anche che la terza rete. La squadra di Motta, però, non si arrende e riapre la contesa: mano in area e conseguente rigore per gli arancioni, trasformato dal solito Bonseri. I vimercatesi provano il tutto per tutto, ma con il 90esimo vicino la pressione ospite induce all'errore Pulze. La palla finisce a Cogliati, che completa così la sua tripletta.

Il tabellino

LEON - SANGIULIANO CITY NOVA 2-4

Reti: 7' Cogliati (S), 21' Bonseri (L), 45’ Barzotti (S), 8' st Cogliati (S), 35’ st rig Bonseri (L), 44’ st Cogliati (S).

Leon: Pulze, Caferri, Veneruso (47’st Nicoletti), Aldè, Rondelli, Scaccabarozzi, Leotta (19’st Moreo), Achenza (30’st Paparella), Bonseri, Ferrè A. (30’st Schiavo), Ronchi (19’st Giugno). A disp. Fontana, Villa, Venza, Oggionni All. Motta.

Sangiuliano: Balducci, Zanon, Lancini (15'st Fusco), Vingiano (25’st Colonna), Pascali, Bruzzone, Agello (38’st Serbouti), Marotta, Cogliati (46’st Ripamonti), Parissenti (20’st Guerrini), Barzotti. A disp. Bonadeo, Spanshi, Zeneli, Fall,. All. Ciceri.

Arbitro: Gianquinto di Parma.

Note: ammoniti Achenza (L), Parissenti, Lancini, Pascali, Balducci(S).

Leon, la situazione

Oltre che Leon-Sangiuliano, nella giornata di sabato si sono giocati altri tre anticipi. I risultati: Arconatese-Olginatese 2-0, Franciacorta-Brusaporto 1-3, Real Calepina-DesenzanoCalvina 2-2. La classifica del girone B di serie D prima delle partite di domenica: Sangiuliano City 49, Brusaporto 41, Desenzano Calvina 39, Arconatese 38, Casatese 37, Legnano 37, Folgore Caratese 34, CiseranoBergamo 33, Breno 32, Sona 28, Franciacorta 27, Crema 27, Ponte san Pietro 24, Real Calepina 23, Castellanzese 22, Caravaggio 22, Leon 20, Vis Nova Giussano 20, Villa Valle. Domenica, per quel che riguarda le formazioni brianzole, la Vis Nova Giussano ospiterà il Crema mentre la Folgore Caratese giocherà (a Verano) con il Breno.