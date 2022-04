La Leon ora ci crede: non è più ultima

Calcio - Serie D

Seconda vittoria consecutiva per i vimercatesi e speranze salvezza che si riaccendono

La Leon sconfigge anche il Breno e risale la classifica.

La partita

I vimercatesi si erano lasciati alle spalle un lunghissimo periodo buio vincendo domenica contro il Real Calepina. E giovedì hanno "raddoppiato", imponendosi anche sul campo del Breno. Primo tempo ricco di emozioni: prima il rigore parato da Pulze, poi l’espulsione del portiere bresciano e il vantaggio del Breno. Ma la Leon agguanta il pareggio nei dieci minuti finali del primo tempo con Citterio. Nel secondo tempo ritmi lenti e poche emozioni fino ai minuti di recupero ,quando su assist di testa di Schiavo, capitan Bonseri trova la rete della vittoria. Tre punti che

fanno salire la Leon a 29 punti e le fanno lasciare l’ultimo posto in classifica.

Il tabellino

BRENO – LEON 1-2

Marcatori: 21’ Melchiori (B), 35’ Citterio (L), 48’st Bonseri (L).

BRENO: Serio, Pelamatti (34’st Cicciù), Brancato, Tagliani (1’st Ndiour), Nolaschi, Cristini (29’st Wojdyla), Mondini, Melchiori, Tanghetti (18’ Lollio), Goglino (42’st Gasperoni), Triglia. A disp.Negretti, Ciobanu, Sampietro, Lonati. All. Tacchinardi.

LEON: Pulze, Giugno, Concina, Leotta (35’st Paparella), Venza, Rondelli, Veneruso (29’st Spina), Achenza (39’st Nicoletti), Bonseri, Aldè (24’st Moreo), Citterio (39’st Schiavo). A disp. Martignoni, Caferri, Portaro, Marzullo. All. Motta.

Arbitro: Mazzer di Conegliano Veneto.

Note: ammoniti Aldè, Venza, Leotta, Achenza, Paparella (L); Mondini, Brancato (B). Espulso Serio (B) al 16' per fallo di mano fuori area.

Leon, la situazione

La classifica del girone B di serie D a 5 giornate dalla fine: Sangiuliano City Nova 67, Brusaporto 60, Folgore Caratese 56, Legnano 56, DesenzanoCalvina 55, CiseranoBergamo 54, Casatese 52, Franciacorta 50, Arconatese 50, Breno 49, Ponte san Pietro 42, Crema 41, Castellanzese 38, Real Calepina 37, Sona 35, Villa Valle 35, Vis Nova Giussano 31, Leon 29, Caravaggio 29, Olginatese 27 (le ultime due retrocedono direttamente in Eccellenza, dalla sest'ultima alla terz'ultima si giocano i playout per evitare altre due retrocessioni).