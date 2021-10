La Leon strappa un punto all'Arconatese

Calcio - Serie D

L'Ac Leon pareggia sul campo dell'Arconatese nell'anticipo dell'ottava giornata del campionato di serie D.

La partita della Leon

L'Ac Leon si presentava all'impegno su uno dei campi più difficili di tutto il girone reduce dal successo del turno precedente. I gialloblù di Arconate sono invece imbattuti dall'inizio del campionato e, alla vigilia della sfida di sabato, erano a una sola lunghezza dal Sangiuliano capolista. Padroni di casa in vantaggio dopo 12 minuti con Siani. La squadra vimercatese, però, tiene botta e perviene al pareggio grazie alla rete di Andrea Ferrè. Il risultato non cambierà più, anche se nella ripresa l'Arconatese resta in 10 uomini. Dopo sei giornate, quindi, la formazione brianzola ha un bottino di 8 punti in classifica, frutto di due vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

Il tabellino

ARCONATESE - AC LEON 1-1

Reti: 10’ Siani (A), 16’ st Ferrè (L)

Arconatese (3-5-2): Spada; Rondanini, Zucchetti, Vecchierelli; Bianchi, Medici, Marcone, Spera (43’ st Colleoni), Parravicini (43’ st Santonocito); Longo (17’ st Albini), Siani (35’ st Lillo). A disp. Maldifassi, Principi, Gnecchi, Sacchini, Giovane. All. Livieri.

Leon (3-5-2): Pulze; Concina, Scaccabarozzi, Venza; Veneruso (28’ st Romanini), Nicoletti, Aldè, Achenza, Bonseri; Ferrè (43’ st Marinoni), Paparella (20’ st Schiavo). A disp. Fontana, Villa, Portaro, Moreo, Bianchi, Garcea. All. Motta.

Arbitro: Giovanni Tricarico di Verona

Note: ammoniti Siani, Lillo (A), Scaccabarozzi, Achenza (L). Espulso Rondanini (A) per somma di ammonizioni.

La situazione

Nella giornata di sabato si sono giocate altre quattro partite del turno: DesenzanoCalvina-San Giuliano City 1-2, Olginatese-Legnano 3-4, Real Calepina-Franciacorta 0-0, Casatese-Castellanzese 3-1. Oggi - domenica- in campo le altre, fra cui le brianzole Folgore Caratese (che attende la Virtus CiseranoBergamo) e Vis Nova Giussano, alle prese con il Sona al "Borgonovo". La classifica prima delle gare della domenica: Sangiuliano City Nova 15, Arconatese 12, Desenzano Calvina 12, Casatese 12, Legnano 10, Sona 9, Breno 8, Virtus CiseranoBergamo 8, Brianza Olginatese 8, Leon 8, Folgore Caratese 7, Brusaporto 6, Franciacorta 6, Ponte San Pietro 5, VillaValle 5, Caravaggio 5, Crema 4, Vis Nova 4, Real Calepina 3, Castellanzese 3.

Sul Giornale di Vimercate in edicola e disponibile on line da martedì 19 ottobre ampio spazio dedicato alla partita dell'Ac Leon e a tutto il calcio dilettantistico del Vimercatese, fino ai campionati di Seconda categoria.