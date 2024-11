Dopo la vittoria a Ragusa, la Rimadesio ospita Faenza, seconda in classifica e reduce da tre vittorie consecutive.

La Rimadesio vince e aggancia la seconda il classifica

Primo quarto equilibrato e ricco di canestri al PalaFitLine, con sorpassi e contro sorpassi che la fanno da padroni. Desio conferma il quintetto schierato mercoledì e trova nuovamente buone risposte, soprattutto nella metà campo offensiva, dove riesce a produrre 24 punti che le permettono di condurre la partita dopo 10 minuti di gioco (24-22).

La seconda frazione si apre con un 8-0 di parziale desiano, che grazie alla tripla di Perez e al gioco da tre punti di Albique, autore di 10 punti in uscita dalla panchina, costringe la panchina ospite a fermare il cronometro. Il minuto di sospensione, però, non cambia l’inerzia: Desio continua a trovare il fondo della retina con grande continuità, Perez realizza altre due triple e allontana la Raggisolaris nel punteggio. Dopo essere stata in vantaggio anche di 13 lunghezze, all’intervallo Desio comanda 50-42.

Al rientro dagli spogliatoi, i canestri dalla lunga distanza di Poletti e Fragonara permettono a Faenza di riavvicinarsi all’Aurora. Nel momento di maggiore difficoltà, gli arancioblu colpiscono ancora da oltre l’arco dei 6,75m e, grazie ad un altro parziale di 8-0, ricostruiscono il cospicuo divario fra sé e gli ospiti, aggiornando il massimo vantaggio sul 64-48 a metà terzo quarto. Da lì in poi Desio controlla il ritmo e la partita: 73-59 il risultato all’ultimo riposo.

Nel quarto ed ultimo periodo, la squadra di coach Garelli finisce le energie, Desio invece continua a produrre offensivamente, sigla il massimo vantaggio sul +23 (87-64), dà parecchi minuti alla propria panchina e vince con quattro giocatori in doppia cifra: 91-74 il punteggio alla sirena finale.

La Rimadesio aggancia così Faenza in classifica e si prepara ad affrontare l’ultimo turno infrasettimanale del girone di andata sul difficile campo di Omegna, mercoledì alle 20:30, e domenica Treviglio al PalaFitLine.

(Foto credits: Luca Brioschi)