Più di sessanta atlete della società di ginnastica artistica di Villasanta, Robur et Virtus, hanno partecipato con successo alle finali nazionali del Campionato CSEN che si sono tenute dal 26 maggio al 4 giugno presso il Palatenda del Villaggio Accademia Acrobatica di Cesenatico.

La Robur et Virtus protagonista assoluta delle finali nazionali del Campionato CSEN

Un gruppo numerosissimo così come numerosissimi sono stati i podi, le medaglie e gli ottimi piazzamenti che le atlete hanno portato a casa. Le ginnaste della Robur et Virtus di Villasanta - assieme a Paolo Fontana, unico atleta maschio della spedizione bianco azzurra - si sono distinte in tutte le gare individuali in programma conquistando dei piazzamenti sul podio sia nelle classifiche generali delle varie categorie e sia in quelle riservate agli attrezzi.

Foto 1 di 6 Arianna Sironi terza classifica generale Allieve B Specialità Foto 2 di 6 Azzura Simoneschi e Sofia Cambiaghi seconda e terza classifica generale Eccellenza 1 categoria Junior Foto 3 di 6 Casati Emma e Dell'Orto Gaia seconda e terza classifica generale Eccellenza 2 categoria Allieve Foto 4 di 6 Francesca Cambiaghi terza classificata Acrobat Foto 5 di 6 Paolo Fontana primo classificato corpo libero e volteggio Foto 6 di 6 Vittoria Bighetti seconda classifica generale Specialità Allieve

Quarantotto le ginnaste della Robur iscritte alle gare individuali - nelle categorie Eccellenza, Specialità, CUP. A queste si devono aggiungere poi le cinque atlete della squadra che ha partecipato alla finale nazionale CUP a squadre e quelle delle otto squadre che hanno gareggiato nel Trofeo Acrobat, per un totale di ben sessantasei ginnaste bianco azzurre presenti a Cesenatico.

Il bottino

Un titolo di campionessa nazionale, sette piazzamenti sul podio nelle classifiche generali, undici vittorie agli attrezzi e altri diciotto risultati da podio sono stati il bottino della Robur et Virtus nelle gare individuali, mentre con i tre podi conquistati nel Trofeo Acrobat a squadre sommando i piazzamenti in tutte le categorie si è raggiunto la ragguardevole cifra di quaranta risultati utili da podio.

I risultati nella categoria Eccellenza

Il gruppo di ginnaste più numeroso, con trentadue atlete iscritte alle gare di Cesenatico, è stato quello della categoria Eccellenza, dove sono stati cinque i podi conquistati dalle Master, con Francesca Cambiaghi prima alla trave, seconda al volteggio e terza nella classifica dell’Acrobat; Vittoria Paleari prima alle parallele e Chiara Galli terza nel medesimo attrezzo.

Vanessa Insalata, prima al volteggio, assieme ad Alice Bianchi, terza alle parallele e al corpo libero, sono state le ginnaste meglio piazzate della categoria Senior. Fra le Junior invece ottimo secondo posto di Azzurra Simoneschi nella classifica generale e terzo di Sofia Cambiaghi, che ha riscattato così la sfortuna del 2022 quando aveva dovuto rinunciare alle finali per un grave infortunio in allenamento proprio alla vigilia delle gare. A completare il bottino delle Junior vanno segnalati il secondo posto alle parallele ed il terzo al volteggio nelle classifiche riservate agli attrezzi di Sveva Sala.

Junior 1

Buona anche la prestazione delle Junior 1 con numerosi piazzamenti sul podio nelle classifiche degli attrezzi. Greta Galbiati si è classificata al primo posto alla trave e terza al corpo libero. Vittoria anche di Olimpia Quadrini al volteggio, mentre Elisa Brambillasca ha chiuso la sua gara con un secondo posto alle parallele, seguita dall’esperta Emma Bogani, terza alla trave in quella che è stata la sua settima finale nazionale.

Fra le ginnaste della categoria Allieve A il podio della classifica generale si è colorato di bianco e azzurro grazie al secondo posto di Emma Casati ed al terzo di Gaia Dell’Orto mentre a completare la buona prestazione delle atlete villasantesi vanno segnalate anche le due vittorie di Camilla Cereda agli attrezzi (trave e parallele)il secondo posto di Anna Bosello Beccegato al volteggio ed i due terzi posti, al corpo libero sempre di Anna Bosello Beccegato e alle parallele di Sonia Zorzenone.

Nessun acuto da parte delle Allieve B nella classifica generale , ma solidi piazzamenti sul podio nelle classifiche degli attrezzi con il primo posto di Fabiola Bove al corpo libero, il secondo posto di Caterina Fontana alle parallele, il secondo al volteggio di Martina Fenaroli e i due terzi posti, ottenuti da Emma Iannuzzi al corpo libero e ancora da Martina Fenaroli alle parallele.

Ultima in ordine di apparizione , ma non certo per importanza, la piccola Rebecca Lovato, che alla sua prima finale nazionale ha strappato un bellissimo terzo posto alla trave. Doppia vittoria agli attrezzi per Paolo Fontana nella categoria maschile, con due vittorie cristalline al volteggio e al corpo libero.

Specialità

La striscia di podi della Robur a Cesenatico è proseguita poi con le ginnaste della Specialità. Qui, nella categoria Allieve A, Vittoria Bighetti si è classificata al secondo posto nella generale, mentre Arianna Sironi è arrivata terza nella classifica generale delle Allieve B.

Solamente tre le ginnaste iscritte al CUP individuale, dove la Robur et Virtus ha però conquistato una splendida vittoria nella classifica generale delle Senior grazie a Vittoria Arenella. A completare gli splendidi risultati della Robur nelle

finali nazionali di Cesenatico è doveroso segnalare infine il secondo posto della squadra B - formata da Martina Di Perna, Arianna Penati, Sveva Sala, Azzurra Simoneschi e Alessia Riva - nella categoria Junior B iscritta al Trofeo Acrobat secondo livello.

Nel medesimo trofeo vanno infine segnalati i due terzi posti ottenuti dalla squadra A categoria Senior (Alice Bianchi, Federica Di Martino, Vanessa Insalata, Gaia Sala ed Arianna Sbrescia) e dalla squadra A categoria Allieve A (Sofia Ercole, Aurora Gasbarro, Giulia Maggioni, Lorella Mandelli ed Arianna Riva)

La società ringrazia istruttori e atleti

Al termine di questa vera e propria “maratona” di ginnastica artistica a Cesenatico - sottolinea la società di Villasanta - resta la grandissima soddisfazione delle tecniche Robur et Virtus - Serena Bodini (neo mamma e al rientro in campo gara), Serena Licchetta, Laura Bensi, Valentina Corbetta, Elena Sirtori, Chiara Pellicano e Valentina Monti - per i risultati ottenuti ma soprattutto per il grandissimo impegno messo in mostra da tutte le ginnaste che hanno partecipato a questo importante appuntamento agonistico.