La Robur impegnata in due gare a Milano e Carate

Un nuovo weekend di gare per la Robur et Virtus di Villasanta, impegnata in due competizioni agonistiche. Presso il Centro Sportivo Fossati di Milano si è infatti disputata la prima prova del Campionato regionale CSEN Acrobat (individuale e a squadre) di ginnastica artistica femminile, che ha visto la partecipazione della società villasantese. Invece a Carate Brianza si è tenuta la prova di Campionato regionale a squadre serie D-LC 2023 della FGI.

A Carate Brianza la prova di Campionato regionale a squadre

Sabato 1 aprile le tecniche Serena Licchetta e Sarah Sirianni hanno accompagnato in campo gara a Carate Brianza undici ginnaste per un totale di tre squadre. Ad aprire la gara Elisa Brambillasca, Alice Volpi, Olimpia, Quadrini e Greta Galbiati che hanno conquistato il terzo posto nella classifica generale della categoria Junior 1. Podio sfiorato per soli tre decimi di punto nella categoria Allieve per la squadra A formata da Sveva Destro Romegialli, Martina Fenaroli, Emma Iannuzzi e Fabiola Bove, mentre la squadra B formata da Margherita Fenaroli, Elena Casafranca Conocc e Gaia Dell’Orto è stata penalizzata dall’assenza di Caterina Fontana.

Campionato CSEN Acrobat

Ben quarantatré le atlete bianco azzurre – per un totale di nove formazioni - sono scese invece in campo gara domenica 2 aprile per la prova a squadre del campionato CSEN Acrobat (nelle categorie Allieve A, Allieve B, Junior e Senior) presso il Centro Sportivo Fossati di Milano, accompagnate dalle allenatrici Laura Bensi, Elena Sirtori, Valentina Corbetta, Chiara Pellicano e Valentina Monti.

Due vittorie, rispettivamente fra le Senior e le Junior di secondo livello, un secondo posto fra le Allieve di secondo livello e un terzo posto nella medesima categoria sono stati il bottino della società villasantese che da quando è iniziata la stagione sportiva 2023 non ha mai mancato un piazzamento sul podio in nessuna delle gare del circuito CSEN alle quali hanno partecipato le sue ginnaste.

I podi

Le due vittorie Robur sono state conquistate nella categoria Senior 2° livello dalle ginnaste della squadra A

Alice Bianchi, Federica Di Martino, Vanessa Insalata, Gaia Sala ed Arianna Sbrescia e nella categoria Junior 2°livello dalle ginnaste della squadra B formata da Martina Di Perna, Arianna Penati, Sveva Sala, Azzurra Simoneschi e Alessia Riva.

Nella categoria Allieve 2°livello sono invece andate a podio la squadra B, formata da Vittoria Bighetti, Elena Origgi, Lucia Redaelli, Rebecca Ricciardi ed Arianna Sironi, con un brillante secondo posto e la squadra A, terza classificata con Gaia Gasbarro, Giulia Maggioni, Sofia Ercole, Lorella Mandelli ed Arianna Riva.

Francesca Cambiaghi (Senior), Chiara Galli (Senior) e Vittoria Paleari (Junior) hanno invece partecipato alla prova individuale. Dove, nella categoria Senior maschile era presente per la Robur et Virtus anche Paolo Fontana e dove la società villasantese è andata a podio in tutte le categorie. La veterana Francesca Cambiaghi, all’ennesimo successo stagionale, ha vinto fra le Senior, seguita in seconda posizione da Chiara Galli, mentre Vittoria Paleari ha chiuso al secondo posto la gara delle Junior. Identico piazzamento per Paolo Fontana nella prova Senior maschile.

