La squadra di agonismo maschile della ginnastica Casati Arcore ha confermato la sua abilità alla Terza Prova di Serie C (Zona Tecnica 1), disputata questo weekend a Torino, aggiudicandosi una prestante terza posizione con un punteggio totale di 139.700.

La sezione maschile della Casati Arcore in trasferta a Torino

La squadra, composta da Paolo Mollichelli, Daniele Perego, Gabriele Penati, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa e Isacco Miotti - sottolinea la società - ha dimostrato grande determinazione durante tutto il campionato e questo risultato ha contribuito a posizionarli al secondo posto nella classifica generale della Zona Tecnica 1.

Ora l'obiettivo è arrivare in serie B.

“A maggio la squadra disputerà la final six che è un Play Off per entrare in B” spiega il tecnico Valentina Boi, che con Matteo Morandi allena gli atleti al PalaUnimec di Arcore.

Altri risultati di rilievo

Nel frattempo, nella sezione femminile, a Besana Brianza sabato 20 aprile si è svolto il Campionato Silver individuale di LC (Base e Avanzato). Tra le protagoniste della competizione, spiccano le prestazioni di Bianca Crippa, che si è classificata al secondo posto nella categoria Allieve 2, e di Giada Pinna, giunta terza nella categoria Allieve 3.

Buoni risultati sono stati ottenuti anche dalle altre atlete della Casati: Alessia Bueti, Martina Cambiaghi, Aurora Aloise, Benedetta Ozimo e Giulia Bonfanti, che hanno dimostrato impegno e talento durante la gara.