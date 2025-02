La Casati Arcore ha fatto il suo debutto ufficiale nel Campionato di Serie B di Ginnastica Artistica Maschile lo scorso venerdì a Montichiari, in provincia di Brescia, ottenendo un buon decimo posto con il punteggio di 134,150.

La squadra maschile della Casati Arcore debutta in Serie B

Un esordio atteso, frutto di un percorso di crescita e di un’opportunità colta grazie al ripescaggio in questa prestigiosa competizione nazionale.

La squadra, composta da Paolo Mollichelli, Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Alberto Redaelli (in prestito dalla società Ares), Federico Trionfo Fineo e Alessio Villa, è scesa in pedana con grinta e determinazione, guidata dagli allenatori Matteo Morandi e Valentina Boi.

Nonostante l’emozione della prima gara, i ginnasti hanno affrontato la competizione con il giusto spirito.

“Tutti i ragazzi sono stati bravi - commenta il tecnico Valentina Boi -. Paolo Mollichelli, punto di riferimento della squadra, ha dovuto fare i conti con un’influenza che ha influito sulle sue prestazioni, portandolo a commettere due cadute a corpo libero. Tuttavia, ha saputo gestire gli altri attrezzi con esperienza, limitando gli errori. Il resto della formazione ha eseguito esercizi solidi, con qualche imperfezione tecnica da correggere nelle prossime prove. Prezioso anche il contributo diAlberto Redaelli, il ginnasta in prestito, che nonostante una caduta al cavallo con maniglie ha portato punti importanti alla squadra. Di certo con un buon lavoro in palestra possiamo migliorare il punteggio globale e puntare a fare meglio nelle prossime tappe. In ogni caso, i ragazzi erano felici e giustamente emozionati per l’esperienza".

L'obiettivo è crescere

L’obiettivo della Casati Arcore in questo campionato è chiaro: crescere, consolidare la propria posizione in Serie B e migliorare gara dopo gara. La prossima prova sarà un’altra occasione peraffinare le esecuzioni e dimostrare il valore della . La strada è appena iniziata, ma il percorso promette emozioni e grandi soddisfazioni. La prossima tappa si svolgerà il 7 e 8 marzo ad Ancona. La terza e ultima tappa è in programma il 21 e 22 marzo a Desio.