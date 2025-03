La squadra maschile della Casati Arcore si gioca tutto ai Play Off /Out

Nel weekend, la squadra maschile della Casati Arcore ha disputato a Desio la terza e ultima prova del campionato di Serie B, chiudendo la gara al nono posto. Grazie ai risultati ottenuti nelle precedenti prove, nella classifica generale della Regular Season – che tiene conto delle migliori due prestazioni su tre – la squadra si è posizionata all’ottavo posto.

La Casati Arcore si gioca tutto ai Play Off /Out

Un traguardo importante per gli atleti Paolo Mollichelli, Isacco Miotti, Gabriele Penati, Daniele Perego, Alberto Redaelli (in prestito dalla società Ares), Federico Trionfo Fineo e Alessio Villa, allenati da Matteo Morandi e Valentina Boi. Ora l’attenzione è tutta rivolta ai Play Off / Out, in programma a Firenze il 3-4 maggio, dove la squadra si giocherà il tutto per tutto per la permanenza nella categoria.

Bene la prestazione delle ginnaste del gruppo Promo 4 nel campionato Silver di LD Base

Nel frattempo, anche la squadra femminile della Casati Arcore è scesa in pedana. A Capriate, le ginnaste del gruppo Promo 4, allenate da Irene Maffezzoli, hanno partecipato alla prima prova individuale del campionato Silver LD Base, affrontando la competizione con determinazione.

Nella categoria Allieve 3, Bianca Crippa ha conquistato il settimo posto, seguita da Martina Santochirico, dodicesima, entrambe penalizzate da una caduta alla trave, ma con buone prestazioni sugli altri attrezzi. Tra le Allieve 4, Giada Pinna ha chiuso al quattordicesimo posto, mentre nella categoria Allieve 5, Micaela Aquino si è classificata tredicesima e Giorgia Manicone ventunesima.

Nella categoria Junior 2, Ilaria Redaelli ha ottenuto un tredicesimo posto. Infine, tra le Senior 1, Sveva Sala ha chiuso al decimo posto, con un’ottima gara nonostante un esercizio alla trave non completato a causa di problemi fisici.