Cristian Boffelli e Monica Maltese hanno vinto tanto con la maglia di Pavan Free Bike, la squadra in cui hanno trascorsto alcune delle loro migliori stagioni. Tornare nella prima gara del 2003 ad indossare i colori che negli anni scorso avevano dato loro le più grandi soddisfazioni, ha ispirato un'apertura di stagione stupenda per la squadra di Sovico.

La stagione 2023 di Pavan Free Bike si apre con due vittorie

Nella classica dell'Epifania che apre la stagione del calendario della mountain bike, Cristian Boffelli ha tagliato il traguardo in quinta posizione, primo della categoria Elite Sport, Monica Maltese ha iniziato alla grande il 2023 con la vittoria assoluta tra le donne.

Anche se il primo gradino del podio della gara di Calusco d'Adda non fosse novità per Boffelli e Maltese, entrambi vittoriosi nell'edizione 2015, ritrovarsi insieme a festeggiare una stagione cominciata sotto i migliori auspici è stato un parallelo di un ritorno alle gare che tutto Pavan Free Bike ha salutato con grande piacere.

Molto contento del risultato anche Mirko Gritti che non attaccava il numero sulla sua mountain bike da diversi mesi e ha sfiorato la top ten. Il Master 1 di Brembate Sopra ha trovato un buon feeling con il percorso del Parco Adda Nord su cui in passato aveva già disputo ottime gare e ha concluso in 11ª posizione assoluta, quarto di categoria, seguito in quinta da una new entry in Pavan Free Bike, il 30enne di Villa d'Almè, Fabio Pessina, protagonista di una gara tutta in recupero che ha concluso in 23ª posizione.

Essere al via della classica di Calusco d'Adda è stata una cosa del tutto naturale per Maurizio Brambilla, che con la settima partecipazione al Trofeo Autoghinzani ha iniziato la sua 24ª stagione. A 53 anni il longevo biker di Verderio Inferiore sarà ancora in gruppo e ha iniziato bene l'anno alla classica dell'Epifania con un ottimo settimo posto tra i Master 5. Decima piazza per Martina Galliani nella gara femminile.

Trofeo Città di Seregno-Memorial Enrico Lainati di Ciclocross

Buon debutto in maglia Pavan Free Bike nella seconda edizione del Trofeo Città di Seregno-Memorial Enrico Lainati di Ciclocross per Davide Pagliano, lanciato verso il Campionato Italiano di Ciclocross che si disputerà sabato 14 gennaio ad Ostia Antica. Nell'ultimo test prima dei campionati italiani il crossista alessandrino ha terminato la gara in decima posizione in Master Fascia 2 che gli è valso il settimo posto tra i Master 4.

(Fotografie © MTB Channel - Battista Merisio)