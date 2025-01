Una nuova stagione agonistica è alle porte in casa S.C. Cesano Maderno dove il tradizionale pranzo sociale segna l’inizio di un nuovo ciclo e il 70º anno di attività sportiva per la società brianzola.

La stagione è alle porte: SC Cesano Maderno si presenta

Con la regia del presidente Giuseppe Fontana e del general manager Pier Enrico Camisasca, è stata allestita una autentica festa per le ragazze del Torrazzo.

Al mattino di rito il tradizionale shooting fotografico del team al completo nelle sale di Palazzo Arese Borromeo alla presenza di Rosanna Arnaboldi, assessora allo Sport di Cesano Maderno, per la presentazione ufficiale del team agonistico 2025.

Nuova divisa disegnata in collaborazione anche quest’anno con Veloplus che riporta per la prima volta lo stemma di Cesano Maderno grazie al patrocinio del Comune, affiancato sulle divise delle donne esordienti dallo scudetto tricolore rivinto con la Coppa Italia nell’ultima stagione agonistica. Le bici messe a disposizione delle ragazze cesanesi per la nuova stagione da Cicli Fusarpoli di Dino Fusarpoli sono le nuovissime Specialized Tarmac Comp. Presenti al servizio fotografico anche i main sponsor che con dedizione supportano le ragazze del Torrazzo durante le stagioni agonistiche: Marco e Francesco Arienti per Arienti Autogrù, Christian Corbo per Mediolanum e Luciano Canevari per Lea Car.

Terminato il servizio fotografico, cambio d’abito per dirigersi al ristorante e completare la giornata di festa con i 130 invitati tra amici, sponsor e ospiti tra cui l'assessoraRosanna Arnaboldi, il presidente regionale lombardo Stefano Pedrinazzi con il consigliere regionale Debora Gatti, il neo eletto presidente provinciale Fci Monza e Brianza Chiara Mariani con il consigliere provinciale di Monza e Brianza Fabrizio Ghisotti.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

Il bilancio dell'anno appena concluso

Con la conduzione dell’evento di Luca Galimberti, si è fatto quindi un bilancio della stagione agonistica appena conclusa e si è colta l’occasione di salutare le ex atlete passate di categoria tra cui Giulia Costa-Staricco, da poco approdata al Bft Burzoni VO2 Team Pink tra le Juniores. Ospite speciale, appena atterrata dalla Spagna, Matilde Vitillo del team Liv AlUla Jayco.

Il nuovo roster

Presentazione quindi del nuovo roster di atlete che vestiranno nel 2025 la maglia di Cesano Maderno in tutta Italia. Per le Esordienti confermate al secondo anno di categoria Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta e Vittoria Vitillo a cui si aggiungono tre nuovi arrivi: Camilla Paravagna, campionessa regionale ligure dal team PiùSportLevante al secondo anno di categoria, Aurora Cerame dalla S.C. Castellettese e Arianna Pietrella dall’U.C. Costamasnaga al loro esordio nelle Esordienti.

Per le Allieve confermate le secondo anno Vivienne Cassata, Emma Colombo, Letizia Parini e Carlotta Ronchi, a cui si aggiungono al loro esordio in categoria Giulia Lombardi e Irene Pancheri. Debuttano in maglia cesanese Nicole Canu, campionessa regionale ligure dal team QuilianoBike e la secondo anno Martina De Vecchi, campionessa italiana velocità a squadre dal Team Serio.

Un team variegato e valido su più campi, quello fortemente voluto dal direttore sportivo Guido Roncolato, affiancato anche questa stagione dallo staff tecnico composto da Agostino Rigamonti, Andrea Borgonovo, Giorgio Andreon, Silvia Valtorta, Sharon Rigamonti, Umberto Cantatore, Enrico Mariani e Deborah Rigamonti.

Cesano, tappa del Giro d'Italia

La festa è stata l'occasione speciale per annunciare la collaborazione per il grande evento che vedrà la città di Cesano Maderno protagonista della 18ª tappa del Giro d’Italia il prossimo 29 maggio 2025.

Mentre è riconfermata anche la classica di casa, la Cesano Maderno - Madonna del Ghisallo che si svolgerà il prossimo 28 Settembre inserita nella 61ª Giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo. Sono state presentate anche le maglie riservate alle vincitrici.

Una grande festa in perfetto stile Cesano Maderno, insomma, occasione speciale per presentare e premiare le atlete della nuova formazione agonistica, ma anche ringraziare di cuore tutte quelle persone e quelle aziende che sostengono e supportano la società nel corso dell’anno.