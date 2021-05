La Vaporart Bernareggio avanza: è semifinale

La Vaporart Bernareggio vince la serie playoff con la Rekico Faenza.

Vaporart, sudata ma vinta

La squadra allenata da Marco Cardani è stata costretta a gara-5 dagli emiliani, dopo che i primi due episodi del confronto avevano visto i Reds imporsi. Le due trasferte in Emilia avevano detto male alla Vaporart, che però, una volta tornata in scena sul campo di casa, ha tirato nuovamente fuori gli artigli. Così, la “bella” (chi vince va in semifinale, chi perde chiude la stagione) è stata terreno di conquista della formazione brianzola, che si è imposta con il punteggio di 85-63, lasciando poco spazio di replica agli avversari. Basti pensare che il tabellone al riposo di metà gara diceva 54-33 per la Vaporart. Miglior marcatore di serata è Gian Paolo Almansi, con 20 punti; da sottolineare la prova di Simone Aromando, che di punti ne fa uno solo, ma ci aggiunge 9 rimbalzi e 5 assist.

Il tabellino

Vaporart Bernareggio – Rekico Faenza 85-63

Parziali: 27-20, 27-13, 17-19, 14-11.

Bernareggio: Almansi 20, Laudoni 18, Baldini 17, Gatti 10, Quartieri 7, Todeschini 4, Ka 4, Tsetserukou 4, Aromando 1, Giorgetti, Radchenko, Trassini. All. Cardani.

Faenza: Ballabio 13, Filippini 12, Petrucci 9, Pierich 8, Rubbini 7, Anumba 7 , Iattoni 4, Testa 3, Solaroli, Ly-lee, Marabini, Calabrese. All. Serra.

Vaporart, il dopogara

“Questo gruppo ha cuore e una grande etica. In casa abbiamo perso solo una partita e prima della gara avevo detto, con un po’ di presunzione, che avremmo vinto di 20… Ne ero convinto. I ragazzi sono stati eccellenti, difensivamente e a rimbalzo hanno fatto una partita strepitosa – le parole dell’allenatore della Vaporart, Cardani – L’accesso alla semifinale è qualcosa di storico e credo che questo gruppo se lo meriti per tutto quello che ha fatto in questi due anni”.

Ora Livorno

L’avversario della Vaporart nella semifinale playoff sarà Livorno, che ha chiuso al secondo posto il girone A (Bernareggio è stata invece terza nel gruppo B). Si comincia domenica, con il primo episodio della serie in Toscana: “Livorno è una città di grandi tradizioni, dove c’è passione per la pallacanestro. Hanno giocatori esperti e attaccati alla maglia. Gara-1 sarà estremamente complicata, dovremo farci trovare pronti ed essere costanti per 40 minuti”.