L'Ac Leon non decolla: sconfitta di misura

Calcio - Serie D

La squadra vimercatese cade sul campo della Virtus CiseranoBergamo

L'Ac Leon non trova il gol e cade sul campo della Virtus CiseranoBergamo.

La partita

Primo tempo pallido da parte di entrambe le squadre nel conto delle occasioni. La Leon continua sulla stessa trama tattica che ha fruttato i primi 12 punti stagionali: difesa serrata nel 5-3-2, tanti giocatori a protezione dell’area di rigore e pallino del gioco lasciato agli avversari. La Virtus manovra, ma negli ultimi 20 metri si scontra sul muro brianzolo. Solo tre spunti, più che vere e proprie occasioni, nei primi 45’ . Due per il Ciserano con Selvatico e Bardelloni, una per la Leon con un debole tiro di Bonseri. Nella ripresa la partita è più viva: la formazione vimercatese alza l’intensità e comincia a farsi vedere dalle parti di Colleoni, ma dopo l’occasione di Ferrè al 3’ non è più pericolosa. I padroni di casa fanno altrettanta fatica a costruire, ma al 28’ arriva l’episodio che cambia il match. Spunto di Ambrosini sulla trequarti, conclusione potente, Pulze non la blocca e Russo infila il facile tocco del vantaggio. La Leon si sbilancia nel finale, ma per quattro volte Colleoni è sicuro e sventa la minaccia, conservando i tre punti per il Ciserano.

Il tabellino

VIRTUS CISERANO - AC LEON 1-0

RETI: 28’ st Russo.

CISERANO (4-3-3): Colleoni, Tonoli, Madonna (33’ Gerevini), Selvatico (43’ st Jaouahri), Del Carro, Nessi, Careccia, Muchetti (18’ st Aranotu), Bardelloni, Russo (31’ st Pozzoni) Ambrosini (36’ st Belloli). A disp. Colleoni, Moioli, Monti, Confalonieri. All. Del Prato.

LEON (3-5-2): Pulze, Villa, Leotta (31’ st Zazzi), Nicoletti (1’ st Veneruso), Venza, Scaccabarozzi, Ferrè A. (27’ st Ronchi), Achenza, Bonseri, Aldè (13’ st Marzullo), Romanini (13’ st Moreo). A disp. Fontana, Portaro, Martirani, Paparella. All. Motta.

ARBITRO: Recupero di Lecce.

NOTE: ammoniti: Muchetti, Del Carro, Bardelloni (C). Aldè, Veneruso (L).

Leon, la situazione

La classifica del girone B di serie D: Arconatese 21, DesenzanoCalvina 19, Sangiuliano City Nova 19, Casatese, Folgore Caratese e Sona 18, CiseranoBergamo 17, Breno, Brusaporto, Legnano e Olginatese 14, Leon e Caravaggio 12, Castellanzese 10, Franciacorta e Villa Valle 9, Crema, Ponte san Pietro e Vis Nova Giussano 8, Real Calepina 4. La Leon tornerà in campo domenica, ancora in trasferta: stavolta il campo sarà quello del Franciacorta.

Sul Giornale di Vimercate in edicola e disponibile on line da martedì 9 novembre ampio servizio dedicato alla partita dell'Ac Leon, con interviste e approfondimenti, oltre ai resoconti di tutto il calcio dilettantistico della zona, dall'Eccellenza alla Seconda categoria.