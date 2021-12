L'Ac Leon prende un Breno in faccia

Calcio - Serie D

Dura sconfitta casalinga per i vimercatesi, che crollano nel secondo tempo

Dura sconfitta per l'Ac Leon nella partita con il Breno.

La partita

Per i primi minuti si combatte prevalentemente a metà campo, ma progressivamente, il Breno alza il baricentro e mette pressione dalle parti di Pulze. Dopo due angoli poco pericolosi, il Breno passa in vantaggio al 16’. Combinazione Triglia-Mauri avviata da Melchiori, il numero 7 si presenta solo davanti a Pulze e infila l’angolo basso. La Leon fatica a sbloccarsi, complice la pressione alta dei bresciani, ma al 24’ trova il varco per passare grazie alla freddezza di Bonseri, che al primo tiro supera Tota da pochi passi su servizio di Veneruso. Nel finale di frazione ci sono altre due occasioni, con i portieri protagonisti: al 36’, Pulze è bravo di riflesso su un rimpallo in area tra Ronchi e Boldini, mentre al 43’ Tota è superlativo in uno contro uno con Bonseri con un intervento con la mano di richiamo. Nella ripresa, si riparte con la stessa intensità, ma il Breno sembra avere una marcia in più e nel primo quarto d’ora cambia le sorti dell’incontro. Al 13’ Boldini insacca da due passi, mentre un minuto più tardi, Triglia sigla il gol del 1-3. La Leon, che arrivava da una preziosa vittoria, accusa il colpo, si getta in avanti per provare a riaprire la partita, ma Tota non è mai impegnato e, anzi, al 35’ Melchiori sigilla il risultato trasformando un rigore per fallo in uscita di Pulze.

Il tabellino

AC LEON - BRENO 1-4

RETI: 16’ Mauri (B), 24’ Bonseri (L), 13’ st Boldini (B), 14’ st Triglia (B), 35’ st rig. Melchiori (B).

LEON (4-4-2): Pulze; Marzullo (43' st Villa), Concina (30' st Romanini), Scaccabarozzi, Veneruso; Bonseri, Aldé, Achenza, Ronchi (15’ st Schiavo); Ferrè (30' st Moreo), Zazzi (15' st Paparella). A disp. Martignoni, Portaro, Leotta, Oggionni. All. Motta.

BRENO (4-4-2): Tota, Boldini (32' st Ndiour), Tagliani, Mauri (45' st Pelamatti), Melchiori, Triglia (41' st Tanghetti), Wojdyla (32' st Cristini), Brancato, Goglino (20' st Mondini), Nolaschi, Sampietro. A disp. Serio, Carminati, Cavallari, Cicciù. All. Tacchinardi.

ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto.

NOTE: ammoniti: Bonseri, Veneruso, Pulze (L).

Leon, la situazione

La classifica del girone B di serie D: Arconatese 29, Casatese 28, Sg City Nova e DesenzanoCalvina 27, Folgore Caratese 25, Legnano 23, CiseranoBergamo 22, Sona 20, Franciacorta 19, Breno 18, Brusaporto, Leon e Real Calepina 16, Olginatese 15, Caravaggio 14, Crema e Ponte san Pietro 13, Villa Valle 12, Castellanzese 11, Vis Nova Giussano 10. L'Ac Leon tornerà in campo mercoledì 8 dicembre per il turno infrasettimanale: i vimercatesi attendono la visita del DesenzanoCalvina, squadra coinvolta nella lotta per il primato.

Sul Giornale di Vimercate in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 7 dicembre ampio spazio dedicato alla partita della Leon e al campionato di serie D, oltre che a tutto il calcio dilettantistico della zona, dall'Eccellenza alla Seconda categoria.