L'ultima volta che vi avevano preso parte erano arrivati a sfiorare il podio con un brillante quarto posto. Questo fine settimana invece gli atleti dell'agonistica maschile della Casati Arcore si sono superati: alla Seconda Prova di Serie C (Zona Tecnica 1), disputata a Fermo sabato 9 marzo, si sono aggiudicati un incredibile secondo posto con un punteggio totale di 193.750.

L'agonismo maschile della Casati Arcore sul podio a Fermo

Questo risultato - sottolinea la squadra di Arcore - segna un significativo miglioramento rispetto alla volta precedente, quando sfiorarono il podio classificandosi quarti. La squadra, composta da Paolo Mollichelli, Daniele Perego, Gabriele Penati, Federico Trionfo Fineo, Alessio Villa e Isacco Miotti, ha dimostrato grande compattezza e abilità durante l'intera competizione. In particolare, Paolo Mollichelli ha brillato con esercizi di altissimo livello, fungendo da traino per il gruppo.

L'allenatrice Valentina Boi si è mostrata estremamente soddisfatta delle prestazioni dei suoi atleti, che hanno dimostrato impegno e determinazione durante la gara e durante tutto il percorso di preparazione.

Altri risultati di rilievo

Non solo la squadra di agonismo maschile ha portato a casa risultati lusinghieri. Le piccolissime del gruppo di preagonismo, domenica 10 marzo hanno affrontato la loro prima gara a Villasanta nel Campionato Csen Eccellenza. Nonostante la giovane età, le casatine hanno mostrato abilità notevoli eseguendo esercizi di livello alla trave, al corpo libero, al volteggio e alle parallele. In particolare, Viola Rizzardi ha raggiunto il settimo posto nella classifica generale, mentre Margherita Manzoni si è classificata al dodicesimo posto.

In campo gara con le atlete c'era il tecnico Giulia Gnasso da poco entrata a far parte dello staff allenatori biancoverde, mentre sugli spalti a fare il tifo c'era anche Morgana Iannarelli che le segue con dedizione in palestra insieme a Valeria Perego.

In questo weekend, hanno brillato anche le ginnaste del Gruppo Avanzato che hanno preso parte alla seconda prova del Campionato Silver LA. Nel livello Base, l'ottima prestazione di Vittora Maggioni (A3) l'ha portata al secondo posto, mentre Nicole Panceri (A1) si è classificata al sedicesimo posto. Nel livello Avanzato, Isabel Sala (J2) ha conquistato il gradino più alto del podio, seguita da Stella Prestifilippo (A1) al sesto posto, Sveva Pilotti (A1) all'ottavo, Malia Di Caro (A2) al quindicesimo e Aurora Celani (A2) al diciassettesimo. Con le atlete in gara c'erano le allenatrici Lella Motta e Linda Brambilla, che hanno seguito e supportato le loro allieve con grande dedizione e professionalità.

Foto 1 di 3 Prima classificata Isabel Sala (Gruppo Avanzato) Foto 2 di 3 Seconda classificata Vittoria Maggiori (gruppo Avanzato) Foto 3 di 3 Viola e Margherita del gruppo Preagonismo

L'intero team di ginnastica Casati Arcore può vantarsi di un fine settimana di successi e soddisfazioni.