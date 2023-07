Grande successo nel fine settimana per l'atletica brianzola che tiene alta l'asticella grazie agli ottimi risultati degli atleti del Ctl3 di Bernareggio.

L'atletica brianzola ancora sul podio con Giulia Rota e Riccardo Marino

A spiccare nel weekend al Trofeo Kupral di Brescia sono stati i risultati di Giulia Rota, arrivata seconda nei 400 metri in 58.94, e del mezzofondista Riccardo Marino arrivato terzo nel 1500 metri in 4.09.16.

I risultati sono ormai praticamente gli ultimi visto che siamo alle porte della pausa estiva che aiuterà gli atleti a rigenerarsi e ritrovare energie in vista delle gare di settembre quando i ragazzi del Ctl3 saranno impegnati nei Campionati di Società (finali nazionali).

Intanto, come dicevamo, il Trofeo Kupral è stata l'ennesima occasione per testare la grande forma di Giulia Rota che conquista il secondo posto nel 400 metri a un solo centesimo dal suo tempo stagionale. Bravissimo anche il mezzofondista Riccardo Marino che invece conquista il suo nuovo primato personale.

Dopo la pausa lo stage a St. Moritz

La preparazione prosegue per tutti, soprattutto per gli allievi e gli Under 23 visto l'importante impegno in programma a settembre. Proprio in vista delle Finali Nazionali di società nella seconda metà di agosto la società ha organizzato uno stage a St. Moritz.