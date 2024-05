Hanno messo grinta e impegno per poter partecipare alla competizione. E una volta giunte a Riccione, questo fine settimana, in occasione delle Finali del Campionato Individuale Allieve della Federazione Ginnastica d'Italia, il loro talento e la loro determinazione hanno fatto brillare il nome della Casati Arcore a livello Nazionale.

Le Allieve della Casati Arcore brillano alle finali di Campionato

Sono Melissa Crivalli, Marta Aquino, Mariasol Peruzzetto, Beatrice Boracchi e Vittoria Ronchi le atlete che hanno partecipato al prestigioso Campionato Individuale Allieve che si è tenuto il 18 e 19 maggio a Riccione. Sotto la guida dell’esperta allenatrice Sara Varisco, le ginnaste biancoverdi hanno dimostrato la loro abilità eseguendo esercizi di altissimo livello alla trave, alle parallele, al corpo libero, al volteggio e ai cinghietti. Venerdì e sabato si sono svolte le prove di qualificazione per accedere alla finale durante le quali tutte le atlete della Casati hanno staccato il pass per la fase successiva di domenica.

In finale la migliore prestazione è stata quella di Melissa Crivalli (A2) che ha sfiorato il podio giungendo quarta. La giovanissima Marta Aquino (A1) ha chiuso la gara in 14a posizione, mentre Marisol Peruzzetto (A2) si è classificata al 40° posto. Le più esperte Beatrice Boratti e Vittoria Ronchi (A3) hanno raggiunto rispettivamente la 12a e la 13a posizione. Tutti risultati eccezionali, considerando l'elevata competizione con squadre fortissime provenienti da tutta Italia. In campo gara, insieme a Sara Varisco, c'era anche il tecnico Maddalena Parma a supportare le ginnaste.

"Siamo molto orgogliose dei risultati ottenuti - ha dichiarato Varisco. - Le ragazze hanno lavorato duramente e hanno dimostrato grande professionalità e spirito di squadra.Questi risultati sono un importante riconoscimento del loro impegno".

Con questi risultati, la Casati Arcore conferma il suo ruolo di primo piano nella ginnastica italiana, continuando a formare atleti di alto livello e a rappresentare un punto di riferimento per la disciplina a livello nazionale.

Altri risultati settore femminile

Domenica al Palamasucchi di Mortara anche le ginnaste del settore promozionale sono state impegnate in una competizione impegnativa. Le atlete Martina Santochirico, Amelia Campana, Sveva Lissoni, Giorgia Nava e Erin Ripamonti hanno preso parte al Campionato di squadra Silver LB Giovanissime riservato alle categorie Allieve 1 e 2. Per pochissimi decimi la squadra biancoverde è giunta quinta su ben 26 team partecipanti. Soddisfatte le allenatrici Simona Sala e Irene Maffezzoli.

Altri risultati settore maschile

Nel weekend si sono tenuti anche i Campionati individuali di LA e LB, seconda prova a Cassano d’Adda. La Casati Arcore era presente con ben 11 ginnasti divisi per fasce d’età.

Nel campionato di LA in fascia 1: Mini Fabio è giunto 19esimo, Nathan Mihaltan 30esimo, David Mihaltan 43esimo. In fascia 2: Mirko Riva è arrivato secondo. Nel campionato di LB in fascia 1: Bertolo Gabriel è giunto 19esimo, Lankin Damian 27esimo e Di Ciccio Giovanni 28esimo. In fascia 2; Abrami Dragomir è arrivato 11esimo, Bonanomi Tito 18esimo, Ditrani Luca 30 esimo e Galbiati Francesco 31esimo. In campo gara ad accompagnarli il tecnico Roberto Pavan.