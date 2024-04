Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 si è tenuta la Zona tecnica 1 e 2 del campionato di squadra allieve Gold 1-2-3 al Palaunimec di Arcore che ha visto scendere in pedana atlete provenienti da Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Valle d'Aosta. Ad esibirsi le migliori rappresentative di ogni regione con un unico obiettivo, qualificarsi alla fase nazionale prevista a Napoli il prossimo 27 e 28 aprile riservata alle prime 6 squadre qualificate.

Le ginnaste della Casati Arcore brillano e sbaragliano la concorrenza

Strepitose le giovani atlete della Casati Arcore che sono riuscite a sbaragliare la concorrenza e a vincere la Zona Tecnica di squadra allieve Gold3.

Per la squadra di Arcore a scendere in pedana sono state le giovanissime Asia Fava Natasha, Matilde Bidinotto e Mia Brunelli tutte classe 2014 impegnate nella squadra Gold 3 della ZT1. Le giovanissime atlete biancoverdi hanno eseguito prima l'esercizio collettivo a corpo libero, a seguire l'esercizio in coppia con i cerchi e in chiusura l'esercizio individuale alla palla; tre ottime esecuzioni, convinte e precise le piccole guerriere della Casati hanno sbaragliato la concorrenza e si sono guadagnate il gradino più alto del podio.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Le giovani campionesse accompagnate in gara ed allenate da Simona Mattavelli, Aurora Sabattini, Morena Scoglio e Alexandra Naumchuk hanno saputo emozionare anche le allenatrici per le ottime prestazioni svolte in pedana. I complimenti alla squadra arcorese ma anche a tutte le altre atlete in gara sono arrivati anche dal sindaco di Arcore, Maurizio Bono, che era presente alla manifestazione e che ha premiato le ginnaste.

Il lavoro prosegue quindi più spedito che mai verso la finale nazionale di Napoli.