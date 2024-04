Le ginnaste della Casati Arcore in gara ad Agrate e Carate nel fine settimana

Un bel fine settimana per le ginnaste della Casati Arcore in gara a Carate Brianza ed Agrate.

Ginnaste della Casati Arcore in gara

Le atlete hanno dimostrato ancora una volta il loro valore nelle competizioni di questo fine settimana: ad Agrate Brianza al Campionato Csen Eccellenza, mentre a Carate Brianza le ragazze di Arcore hanno partecipato al campionato di squadra di LA Avanzato Allieve della Federazione.

Sabato ad Agrate hanno gareggiato le piccolissime del gruppo di preagonismo. Viola Rizzardi e Margherita Manzoni hanno brillato sul campo gara, mostrando le proprie abilità alla trave, al corpo libero, al volteggio e alle parallele. In particolare è da segnalare la seconda posizione alla specialità parallela per Viola, mentre in classifica generale si è posizionata 12esima. Bene anche Margherita che è giunta nona. L'allenatrice Giulia Gnasso ha guidato le giovani atlete in gara, mentre in palestra sono seguite con attenzione anche da Morgana Iannarelli e Valeria Perego.

Gruppo avanzato

Nella prova LA Avanzato, la squadra composta da Nicole Panceri, Sveva Pilotti, Aurore Celani, Stella Prestefilippo, Vittoria Maggioni e Malia Di Caro ha conquistando la sesta posizione. Accompagnate da Linda Brambilla e Graziella Motta, le ginnaste hanno dato il meglio di sé alla trave, corpo libero, volteggio e parallele.