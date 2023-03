Continuano le soddisfazioni per la società di Villasanta Robur et Virtus. Ottime le prestazioni delle dieci ginnaste protagoniste nel weekend passato della prima prova di Campionato CSEN Specialità 2023 di ginnastica artistica femminile che si è tenuta a Paderno Dugnano.

Le ginnaste della Robur in gara a Paderno Dugnano

La società di Villasanta ha portato in gara dieci ginnaste, piazzando due sue atlete sul podio della classifica generale nelle categorie Allieve A e Allieve B e conquistando tre piazzamenti sul podio nelle classifiche riservate ai singoli attrezzi. Hanno difeso i colori della Robur Vittoria Bighetti, Sofia Ercole, Gaia Gasbarro, Elena Origgi e Lucia Redaelli fra le Allieve A; Giulia Maggioni Lorella Mandelli, Rebecca Ricciardi e Arianna Sironi nelle Allieve B; Olivia Hassid fra le Junior.

I risultati

Ed è stata Olivia Hassid, all’esordio fra le Junior A, a raccogliere i primi importanti risultati di giornata con un secondo posto alle parallele ed un terzo posto alla trave. Nel pomeriggio di domenica è stato il turno delle Allieve A, dove Vittoria Bighetti si è classificata al secondo posto nella classifica generale. Fra le Allieve B invece Arianna Sironi ha concluso la

sua prova con bel secondo posto nella classifica generale grazie ad una gara condotta senza errori. Nella stessa categoria Lorella Mandelli si è piazzata in seconda posizione alle parallele.

Foto 1 di 4 Vittoria Bighetti seconda classificata categoria Allieve A Foto 2 di 4 Olivia Hassid seconda alle parallele e terza alla trave Junior A Foto 3 di 4 Lorella Mandelli seconda alle parallele Foto 4 di 4 Arianna Sironi seconda classifica generale Allieve B

Allenatrici soddisfatte

Soddisfatte le tecniche Laura Bensi e Valeria Corbetta per i risultati ottenuti e gran lavoro in palestra in vista del prossimo appuntamento, in considerazione dell’ampio margine di miglioramento delle ginnaste più piccole, alla prima esperienza in assoluto in questo campionato.