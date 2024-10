Le ragazze della Casati Arcore danno il massimo al Campionato Regionale Individuale

Questo weekend le ginnaste della Casati Arcore hanno affrontato con successo il difficile Campionato regionale individuale LE e LE3 Base GAF, seconda prova, dimostrando ancora una volta la loro eccellenza e determinazione in pedana.

Le atlete - sottolinea lo staff della Casati Arcore - si sono distinte, fra le mura di casa del PalaUnimec, con prestazioni di alto livello, portando a casa risultati importanti e diversi piazzamenti da podio.

Serena Crippa stella della competizione

La stella della competizione è stata Serena Crippa, che ha conquistato il primo posto in LE nella categoria Junior 1, mostrando una performance impeccabile. Al secondo gradino del podio si è classificata la compagna di squadra Vanessa Crivalli, confermando così la doppietta della Casati nella stessa categoria. Ottimi piazzamenti anche per Anita Pesce, giunta decima, e Caterina Iannetta, tredicesima, entrambe impegnate a difendere i colori della società.

Anche nella categoria Senior 2, le ginnaste della Casati hanno brillato. Martina Sala (Senior2) ha conquistato un meritato terzo posto, mentre nella categoria Senior 1 Elena Sophie Casiraghi ha ottenuto un buon decimo piazzamento. Tutte queste ginnaste hanno presentato 4 attrezzi: corpo libero, parallele trave e volteggio.

Le ginnaste di livello LE3, impegnate su tre attrezzi uno in meno rispetto alle compagne di LE (senza parallele), hanno visto le ottime prove di Martina Margutti, decima nella categoria Senior 2, e Giulia Riva, giunta dodicesima. Margherita Villa, in gara nella categoria Senior 1, ha dato anch’essa un valido contributo alla squadra posizionandosi 16esima.

Classifiche dei singoli attrezzi

Oltre alle classifiche generali, sono state stilate quelle dei singoli attrezzi. Da segnalare per le junior: Serena Crippa primo posto a trave, corpo libero e terzo posto al volteggio, primo posto di Vanella Crivalli al volteggio, terzo posto di Anita Pesce alla trave e Caterina Iannetta terza al corpo libero. Mentre per le Senior: Martina Sala seconda al volteggio, terzo posto a pari merito per Elena Casiraghi al volteggio e terzo posto a pari merito per Margherita Villa alla trave.

Le allenatrici Giulia Leone, Giorgia Leone e Sara Varisco si sono dette molto soddisfatte dei risultati ottenuti dalle loro ginnaste, segno dell’ottimo lavoro svolto quotidianamente in palestra. "Le ragazze hanno dato il massimo e i risultati sono il frutto della loro costanza e

determinazione negli allenamenti", hanno commentato con orgoglio.