Lecco-Renate premia i blucelesti: 2-1 in rimonta

Lecco-Renate finisce con la vittoria dei blucelesti e i neroblù di Aimo Diana scivolano al terzo posto in classifica, alle spalle di Como e Pro Vercelli.

La partita

La sfida del Rigamonti-Ceppi comincia nel migliore dei modi per il Renate: invito di Nocciolini, sinistro di Francesco Galuppini e Renate subito in vantaggio. Dopo un grande intervento su Gemello su Iocolano, gli ospiti sfiorano il raddoppio: la traversa respinge però il tentativo di Merletti e Lecco-Renate resta sullo 0-1. Il primo tempo si chiude senza altri sussulti, ma nella ripresa sono ancora le Pantere a pungere: punizione di Galuppini e traversa spazzolata. Il Lecco inizia ad aumentare la pressione e al 36′ della ripresa arriva il pareggio: punizione di Foglia, testa di Cauz e palla che gonfia la rete ospite. Il Renate è in bambola: Liguori si mangia il 2-1, che arriva però pochi istanti dopo con un preciso diagonale di Iocolano. Prosegue quindi il momento non brillante della squadra neroblù.

Lecco-Renate, il tabellino

LECCO-RENATE 2-1

Reti: 7′ Galuppini (R), 36′ st Cauz (L), 43′ st Iocolano (L).

Lecco: Pissardo, Celjak, Cauz, Marzorati, Azzi, Foglia, Marotta (12′ st Liguori), Iocolano, Merli Sala (27′ st Masini), Capogna (27′ st Mangni), Bolzoni (39′ st Lora). A disp. Borsellini, Malgrati, Nannini, Emmausso, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri. All. D’Agostino.

Renate: Gemello, Merletti, Ranieri (44′ Santovito), Maistrello, Anghileri, Kabashi, Nocciolini (40′ st Giovinco), Galuppini (24′ st Marano), Rada, Damonte, Possenti. A disp. Bagheria, Magli, Vicente, Lakti, Burgio, Silva. All. Diana.

Arbitro: Moriconi di Roma 2.

Note: ammoniti Merli Sala (L)

La situazione

La classifica del girone A di serie C (Olbia-Como è stata rinviata per Covid): Como 55, Pro Vercelli 53, Renate 51, Lecco 50, Pro Patria 46, Alessandria 44, Juventus U23 40, Albinoleffe 39, Pontedera 38, Grosseto 37, Carrarese 35, Pro Sesto 33, Pergolettese 32, Novara 31, Piacenza 30, Olbia 28, Pistoiese 27, Giana 22, Lucchese 20, Livorno 19. Fra la serata di oggi e la giornata di domani (giovedì) si completerà il turno con Pontedera-Pistoiese, Juve U23-Novara, Carrarese-Grosseto e Livorno-Alessandria. Il Renate tornerà invece in campo domenica al Città di Meda: avversaria di turno sarà la Carrarese (stadio sempre a porte chiuse).