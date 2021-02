Renate-Albinoleffe 0-2: brianzoli in difficoltà

Renate-Albinoleffe finisce 0-2, il periodo negativo dei brianzoli, che non vincono ora da 4 partite, si allunga.

Primo tempo di sofferenza

Renate-Albinoleffe inizia con una prima mezz’ora molto equilibrata e con pochi sussulti. Nel finale di frazione, però, il piano-partita dei neroblù di casa viene compromesso: Giorgione sigla lo 0-1, imbeccato da Manconi. Poco prima dell’intervallo, poi, tocca al cannoniere Jacopo Manconi mettersi in proprio e siglare il raddoppio ospite. Nella ripresa la squadra di Aimo Diana prova a reagire, ma la porta difesa da Savini non corre particolari rischi. Nei minuti di recupero arriva anche l’episodio che sancisce il momento-no dei brianzoli, che non segnano da quattro partite: il rigore assegnato per fallo su Giovinco viene calciato da Kabashi a lato.

Renate-Albinoleffe, il tabellino

RENATE-ALBINOLEFFE 0-2

Reti: 40′ Giorgione, 45′ Manconi.

Renate: Gemello, Ranieri (14′ st Marano), Maistrello, Anghileri, Kabashi, Giovinco, Galuppini (1′ st Nocciolini), Damonte, Burgio (1′ st Rada) , Possenti (35′ st Lakti), Silva. A disp. Bagheria, Merletti, Marafini, Santovito, Magli, Vicente, Marano. All. Diana.

Albinoleffe: Savini, Nichetti, Canestrelli, Riva (1′ st Mondonico), Tomaselli, Gusu, Giorgione, Piccoli (41′ st Genevier), Manconi (31′ st Maritato), Gelli, Borghini. A disp. Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Gabbianelli, Maffi, Ravasio, Genevier, Miculi, Ghezzi. All. Zaffaroni

Arbitro: Galipò di Firenze.

Note: ammoniti Gelli, Savini, Tomaselli (A), Silva (R).

La situazione

La classifica del girone A di serie C dopo le partite di mercoledì pomeriggio: Como 49, Renate 47, Pro Vercelli 46, Pro Patria 42, Lecco e Alessandria 40, Juve U23 39, Albinoleffe e Pontedera 36, Grosseto 33, Carrarese 32, Pro Sesto 30, Piacenza 28, Novara 27, Pergolettese 26, Pistoiese 25, Olbia 23, Giana 21, Livorno 19, Lucchese 17 (Lecco-Pontedera, Pergolettese-Como e Pistoiese-Carrarese da giocare; Giana-Pro Sesto rinviata). Il Renate tornerà in campo domenica, ospite del Livorno.