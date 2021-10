Leon-Caratese è un trionfo Folgore

Calcio - Serie D

Una doppietta dell'ex serie A Lo Faso spiana la strada agli ospiti

Leon-Caratese, valida per il settimo turno del campionato di serie D nazionale,

La partita

Nel turno infrasettimanale la formazione vimercatese ospita la Folgore Caratese, che giusto qualche ora fa ha cambiato allenatore, affidandosi nuovamente a Emilio Longo. Il primo tempo ha un grande protagonista, quel Simone Lo Faso che ha calcato anche i campi di serie A e che era stato il grande colpo estivo della società del presidente Michele Criscitiello. È l'ex Palermo, fra le altre, infatti a segnare la doppietta che vale lo 0-2 con cui si chiude il primo tempo. La ripresa di Leon-Caratese si apre con un botta e risposta: Bonseri dimezza le distanze su rigore ma un minuto dopo una carambola consente al neoentrato Cocuzza di firmare l'1-3. A metà frazione, poi, una cavalcata di Derosa si chiude con un facile tocco da pochi passi di Ciko per l'1-4. Non è finita, perché timbra il cartellino anche Fognini, a segno con un preciso colpo di testa. La sfida si chiude con la seconda rete della Leon, messa a segno da Paparella, altro subentrato.

Leon-Caratese, il tabellino

LEON-CARATESE 2-5

Reti: 14' e 25' Lo Faso (C), 12'st rig. Bonseri (L), 13' st Cocuzza (C), 23' st Ciko (C), 39' st Fognini (C), 46' st Paparella (L).

Leon: Fontana, Venza, Veneruso, Aldè, Concina, Scaccabarozzi, Ferrè A., Achenza, Bonseri, Bianchi (5' st Schiavo), Ronchi (17' st Romanini). All. Motta.

Folgore Caratese: Olivieri, Alabiso, Nossa, Romano, Ciko, Di Stefano (31' st Fognini), Gomez (5' st Cocuzza), Esposito, Lo Faso (5' st Kone), Derosa, Kouda (22' st Troiano). All. Longo.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino.

La situazione

La classifica nel girone B di serie D dopo le partite di mercoledì pomeriggio: Sangiuliano City Nova 16, Desenzano Calvina 15, Casatese e Sona 13, Arconatese e Virtus CiseranoBergamo 12, Folgore Caratese, Breno, Legnano, Caravaggio e BrianzaOlginatese 11, Brusaporto 10, Leon 8, Franciacorta e Ponte San Pietro 7, VillaValle 5, Crema e Vis Nova Giussano 4, Castellanzese e Real Calepina 3 (Villa Valle-Arconatese si gioca alle 18.30).