Leon, emozioni e pareggio: 2-2 con il Sona

L'Ac Leon raccoglie un punto prezioso nella sfida con il Sona.

Punto casalingo per la Leon, che in rimonta è riuscita a strappare un punto al Sona. Partita equilibrata e anche a tratti nervosa per tutti i novanta minuti, con gli ospiti che sono passati in vantaggio al 22’ grazie al pallonetto di Marchesini. I vimercatesi, che arrivavano dalla preziosa vittoria di Giussano , riprendono coraggio e nonostante un primo tempo sterile, hanno trovato il pari al 40’ con Villa (1-1). Nella ripresa, diverse occasioni per parte ma portieri quasi mai impegnati fino ai minuti finali. Al 43’ Campazzo assegna rigore per il Sona per un presunto fallo di Fontana. Dal dischetto, Di Nardo non sbaglia e per il Sona sembra fatta, ma al in pieno recupero Villa corona la sua doppietta segnando di testa il 2-2 che chiude la partita.