Serie D, la gran giornata di Leon e Vis Nova

Calcio

Nell'ultimo turno del 2021 arrivano vittorie preziose per le brianzole

Vis Nova Giussano e Ac Leon chiudono il 2021 con vittorie preziosissime nel campionato nazionale di serie D.

Risalita Vis Nova

I giussanesi passano sul campo del Ponte San Pietro ottenendo la terza vittoria consecutiva. Partita ricca di gol, con la Vis Nova che chiude il primo tempo in vantaggio 0-2 grazie alle reti di Orellana e Fall. I bergamaschi dimezzano le distanze in avvio di ripresa, ma un eurogol di Manta e la doppietta personale di Fall ipotecano il successo per i brianzoli, che assorbono senza problemi la rete del 2-4 del Ponte, agganciando così i rivali di giornata in classifica e mettendo il naso fuori dalla zona retrocessione praticamente per la prima volta dall'inizio del campionato.

Colpaccio Leon

Un vero derby quello giocato a Casatenovo e vinto dall'Ac Leon. I vimercatesi hanno raccolto un successo pesantissimo, lasciandosi alle spalle le recenti amarezze, fra cui la sconfitta interna di domenica con il Crema. Sul campo dei biancocremisi, secondi in classifica alla vigilia della sfida, a decidere è il gol di capitan Mattia Bonseri, maturato alla mezz'ora della ripresa. Finisce 0-1, con la Leon del tecnico Alberto Motta che risale la corrente e la Casatese che manca la possibilità di balzare in vetta alla classifica.

Serie D, la situazione

Rinviata causa Covid la partita fra Sangiuliano City Nova e Folgore Caratese. La classifica: Sg City Nova 33, Casatese e DesenzanoCalvina 32, Arconatese 30, Brusaporto 28, Virtus CiseranoBergamo 27, Breno e Folgore Caratese 26, Legnano 24, Sona 23, Leon 20, Vis Nova Giussano, Ponte san Pietro e Olginatese 19, Real Calepina e Crema 16, VillaValle 15, Caravaggio e Castellanzese 14 (Legnano e Caravaggio 3 partite da recuperare; Sg City Nova, Caratese, Real Calepina e Crema 2 partite da recuperare; DesenzanoCalvina, Arconatese, Leon, Ponte san Pietro e VillaValle 1 partita da recuperare).