Il mese di maggio si è aperto all’insegna del grande sport per la Casati Arcore. Le ginnaste e i ginnasti bianco-verdi hanno calcato pedane prestigiose, portando in alto il nome della società in competizioni nazionali e regionali di altissimo livello.

Maggio di emozioni per la ginnastica della Casati Arcore

Dall’8 al 10 maggio, Pieve di Soligo ha ospitato il gotha della ginnastica giovanile italiana per la Finale Nazionale Gold Allieve. Sotto la guida esperta del tecnico Sara Varisco, le sei portacolori della Casati Arcore hanno affrontato una gara di altissimo livello, misurandosi sia nella finale Gold Base che in quella Gold Avanzato con determinazione e carattere.

Nel Gold Avanzato, spicca lo straordinario 6° posto di Marta Aquino (A3), seguita dall’ottima 12a posizione di Marisol Peruzzetto (A4) e dalla 15a di Emma Casati (A4). Completano il quadro Margherita Manzoni (20a in A1), Melissa Crivalli (22a in A4) e Beatrice Boracchi (28a in A5).

Nella competizione Gold Base, le ginnaste hanno confermato la loro solidità: Melissa Crivalli (A4) ha ottenuto un brillante 16° piazzamento, seguita da Marta Aquino (25a in A3) e Marisol Peruzzetto (25a in A4). Emma Casati e Beatrice Boracchi hanno chiuso rispettivamente al 31° e 36° posto nelle categorie A4 e A5. Una trasferta che conferma il valore del vivaio bianco-verde nel panorama nazionale.

La Zona Tecnica Gold

Il weekend precedente (2-3 maggio), la sezione maschile è volata a Fermo per la Zona Tecnica Gold. Sotto la guida di Valentina Boi, i ragazzi hanno ottenuto piazzamenti di rilievo: Lorenzo (7° in A2), Samuele Montorfano (8° in A1), Edoardo Pasquale (9° in A3) e Michele (10° in A2).

Infine, lo scorso weekend a Carate si è svolta la 2° Prova Regionale Silver. Grande soddisfazione nella categoria Silver LA, dove Gabriele ha conquistato un brillante 3° posto (Allievi 2a fascia). Bene anche Andrea e Dennis in 1a fascia.

Nel Silver LB, Mirko (3a fascia) ha sfiorato la top 10 con un ottimo 9° posto e il suo compagno Samuele è giunto 17esimo. Mentre Davide, Filippo e Ruben (fascia 2a) hanno affrontato con grinta una gara numerosissima con ben 49 partecipanti.