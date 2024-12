Un’atmosfera magica ha avvolto il PalaUnimec di Arcore sabato scorso, 21 dicembre in occasione del tradizionale Saggio di Natale organizzato dall’ Unione Sportiva A. Casati Arcore. L’evento, attesissimo da atleti, famiglie e appassionati, ha visto

protagonisti i giovani ginnasti delle sezioni di ginnastica artistica femminile, maschile e ritmica, che hanno saputo incantare il pubblico con le loro esibizioni.

Magica atmosfera al PalaUnimec per il saggio di Natale della Casati Arcore

Come sempre la magia del Natale, ha ispirato coreografie eleganti, performance spettacolari e momenti di grande emozione. Sotto la guida dei tecnici della società, i ragazzi e le ragazze si sono esibiti in esercizi di gruppo e individuali, dimostrando impegno, talento e spirito di squadra. Le luci natalizie, la musica e le scenografie curate nei minimi dettagli hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, trasformando il palazzetto in un vero e proprio teatro della ginnastica.

Tutte le categorie in pedana

L’evento ha visto la partecipazione di tutte le categorie, dai più piccoli dei corsi base fino agli atleti delle squadre agonistiche, offrendo al pubblico una panoramica completa dell’attività sportiva della Casati Arcore. Non sono mancati momenti di puro divertimento, con intermezzi creativi che hanno coinvolto anche il pubblico presente. E poi c’è stato spazio anche per

ricordare i vari titoli nazionali vinti nel secondo periodo dell’anno.

Assente per motivi di salute il presidente della Casati Arcore, Antonio Radice, che ha voluto comunque inviare un messaggio di auguri calorosi a tutte le famiglie. Anche il presidente onorario Luigi Maggioni non ha potuto partecipare a causa malattia, ma i suoi saluti sono stati portati dal figlio Alessandro Maggioni, il quale ha sottolineato quanto sia importante il ruolo della Casati Arcore come comunità, rendendo questo appuntamento un evento sempre immancabile. A rappresentare le istituzioni locali, era presente il consigliere del Comune di Arcore con delega allo Sport, Tommaso Confalonieri.

Un ringraziamento speciale è andato a tutti i tecnici, volontari e genitori che hanno reso possibile questa splendida giornata, confermando ancora una volta il valore educativo e sociale della ginnastica. Un saluto speciale è stato dedicato all’allenatrice Maddalena Parma che a fine anno terminerà la collaborazione con la società. Le sue ginnaste le hanno dedicato una coreografia che l’ha profondamente commossa.

Il pubblico, numerosissimo e caloroso, ha premiato ogni esibizione con applausi entusiasti, contribuendo a rendere il Saggio di Natale un evento memorabile. La Casati Arcore dà appuntamento a tutti al prossimo anno, augurando Buone Feste e un felice 2025 all’insegna dello sport e della passione.