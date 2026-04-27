Margherita Manzoni regina della Zona Tecnica 2 nel Gold Allieve

Grande spettacolo di ginnastica artistica lo scorso weekend al Palaunimec di Arcore, dove le padrone di casa dell’U.S.A. Casati Arcore hanno ospitato la prova di Zona Tecnica 2 del Campionato Gold Allieve. Un lungo fine settimana di competizioni che ha visto le atlete bianco-verdi distinguersi per precisione e grinta in un contesto di altissimo livello fra campionato Base e Avanzato.

Il titolo

Il risultato più prestigioso porta la firma della giovanissima Margherita Manzoni. Nella categoria A1 (Livello Avanzato), Margherita ha confermato il suo straordinario stato di forma dominando la classifica e conquistando la medaglia d’oro con un totale di 66.875 punti. Dall’inizio del campionato, si è dimostrata la vera “regina del primo posto”, un primato ottenuto grazie a un mix di bravura tecnica e precisione esecutiva. Nella stessa categoria, buone le prove delle compagne di squadra: Saphira Sestili (29a), Martina Caon (30a) e Ryhana El Aamri (36a).

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Podi e conferme nelle altre categorie

La Casati Arcore ha brillato anche nelle altre fasce d’età. Nella categoria A3, una superlativa Marta Aquino ha sfiorato il successo pieno, conquistando un prestigioso secondo posto con il punteggio di 85.575.

Ottimi riscontri sono arrivati anche dalla categoria A4, dove Marisolo Peruzzetto ha ottenuto una solida sesta posizione con 88.575 punti, seguita a breve distanza da Emma Casati, 11a con un totale di 84.150.

Il debutto nel weekend: Gold Allieve Base

Le competizioni erano iniziate già nel pomeriggio di venerdì con il livello Base riservato alle categorie (A3, A4 e A5), che ha visto tre ginnaste impegnarsi in una doppia prova durante il weekend. Per la categoria A3, Marta Aquino ha chiuso con un ottimo 5° posto (72.025). Nella categoria A4, sesta

piazza per Emma Casati (73.400) e 13° posto per Marisolo Peruzzetto (69.875).

Un fine settimana che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra. Grande soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff tecnico composto da Sara Varisco, Giulia Leone e Valeria Perego, che seguono con dedizione la crescita tecnica e agonistica delle ginnaste arcoresi.