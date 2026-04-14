Marta Aquino e Margherita Manzoni campionesse regionali Gold Allieve

Per la Casati Arcore è stato un weekend d’oro tra le mura amiche con Marta Aquino e Margherita Manzoni laureatesi campionesse regionali Gold Allieve. Podio sfiorato (quarto posto) per Samuele Montorfano alla prova Gold Allievi a Torino

La gara in casa

Prosegue sotto una luce più che positiva la stagione agonistica Gold 2026 per la Ginnastica Casati Arcore. Il week end appena concluso ha regalato alla società biancoverde momenti di altissimo livello tecnico e grandi soddisfazioni, coronate dalla conquista di ben due titoli regionali nel settore femminile e ottimi piazzamenti nel settore maschile.

Il PalaUnimec di Arcore ha ospitato la seconda prova del Campionato Regionale Gold Allieve, una kermesse che ha visto sfidarsi le migliori promesse della ginnastica lombarda.

Nella categoria A3, Marta Aquino si è laureata campionessa regionale: nonostante l’assenza in questa seconda prova per una decisione tecnica, l’eccezionale punteggio ottenuto nella prima tappa le ha permesso di mantenere la vetta della classifica generale.

Splendida prestazione per Margherita Manzoni che, dopo il successo della prima prova, si è ripetuta vincendo anche la gara di ieri, conquistando così il meritato titolo di campionessa regionale A1. Nella stessa categoria, si segnalano le prove di Ryhana El Aamri (29esima), Martina Caon (32esima) e Saphira Sestili (33esima).

Tra le ginnaste più grandi (categoria A4), spicca il settimo posto di Marisol Peruzzetto, seguita a ruota dalla compagna Emma Casati, ottava in una gara dall’alto contenuto tecnico con ben 24 atlete in competizione. In pedana è scesa per la categoria A5 anche Beatrice Boracchi che però per un pregresso infortunio ha presentato solo un esercizio alla specialità parallele e cinghietti.

Il sodalizio tecnico composto da Sara Varisco, Giulia Leone e Valeria Perego si dichiara estremamente soddisfatto per la crescita costante di tutto il gruppo.

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La trasferta a Torino

Parallelamente, la sezione maschile è stata impegnata a Torino per la seconda prova regionale Allievi Gold. Samuele Montorfano (A1) sfiora l’impresa piazzandosi al 4° posto, a un soffio dal podio dopo una gara di grande regolarità. Edoardo Pasquale (A3) chiude in 6a posizione. Una prova solida, macchiata solo da qualche piccola imprecisione che non gli ha permesso di scalare ulteriormente la classifica.

Gara più complicata per i ginnasti della categoria A2 che, complici alcuni errori, si sono classificati rispettivamente al 16° e 18° posto. Gli atleti sono stati guidati in campo gara dall’allenatrice Valentina Boi, che guarda già ai prossimi appuntamenti sportivi per rifinire l’esecuzione degli esercizi.

Serie C a Mortara

Infine, menzione va fatta anche per il trio composto da Anna Tognali, Serena Crippa e Anita Pesce. Le ginnaste hanno difeso i colori della Casati Arcore a Mortara, in occasione della terza prova della Zona Tecnica A del Campionato di Serie C, terminando la competizione in 19a posizione in un contesto interregionale molto competitivo. Le atlete sono allenate da Giorgia Leone e Sala Varisco.