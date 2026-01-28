Marta Aquino parte forte: è bronzo alla prima Gold

Allieve A3 – Base

Protagonista della giornata è stata Marta Aquino, che ha conquistato la medaglia di bronzo con il punteggio complessivo di 71.125. Ottima la sua gara, con prove molto solide a trave e corpo libero e un buon volteggio affrontato su un’altezza nuova, gestito con sicurezza. Bene anche alle parallele, mentre una svista al cinghietto ha tolto qualche decimo a una prestazione comunque di alto livello.

Buona prova anche per Sveva Lissoni, che ottiene un punteggio totale di 62.950. La ginnasta arcorese ha presentato nuovi elementi su tutti gli attrezzi, portando a casa esercizi complessivamente puliti e dimostrando grande crescita tecnica. Qualche imprecisione alla trave le

ha però fatto perdere posizioni in classifica: chiude in 17° posizione.

Allieve A4 – Base

Nella categoria Allieve A4, la Casati Arcore ha schierato tre ginnaste. Melissa Crivalli ha concluso la gara al 6° posto con 69.400: una prova condizionata da due cadute alle parallele e una al corpo libero, ma con riscontri migliori su trave e cinghietto, dove ha mostrato buone qualità. Emma Cristina Casati ha chiuso 8a con 68.125, protagonista di una gara complessivamente positiva su tutti gli attrezzi, penalizzata però da due cadute alla trave, che le hanno tolto la possibilità di lottare per il podio. Subito dietro, Marisol Peruzzetto, 9a con 66.425, per lei buone esecuzioni a trave e cinghietto.

Il commento

Nella categoria Allieve A5, Beatrice Boracchi è attualmente in fase di rientro dopo un infortunio e ha scelto di gareggiare solo a parallele e cinghietto, utilizzando la competizione come banco di prova per testare nuovi elementi in vista delle prossime gare.

Nel complesso, la prima prova Gold regionale ha visto una partecipazione numerosa e di alto livello,

confermandosi un banco di prova impegnativo per tutte le società lombarde. Per la Casati Arcore, l’avvio di stagione è più che positivo:

«Era la prima gara dell’anno e l’obiettivo principale era testare nuovi elementi e nuove difficoltà – commenta l’allenatrice Sara Varisco – Le ragazze hanno risposto bene, nonostante qualche errore comprensibile a questo punto del percorso. Ci sono stati segnali molto incoraggianti, soprattutto in termini di crescita tecnica e tenuta mentale».

Il podio di Aquino e le prestazioni dell’intero gruppo rappresentano quindi una base solida su cui costruire il proseguimento della stagione, con ampi margini di miglioramento in vista delle prossime tappe del campionato.