Marta, Melissa e Beatrice brillano in Campionato. E' tris di ori per la Casati Arcore

Nel corso del weekend, il PalaUnimec è diventato il palcoscenico di un'impresa straordinaria della squadra agonistica femminile della Casati Arcore nel Campionato Individuale Allieve. Il team guidato da Sara Varisco ha saputo brillare in una competizione agguerrita, dove si sono affrontate le atlete più forti provenienti da tutta la regione. Il risultato è quello di un grande successo: tre ginnaste bianco verdi si sono piazzate al primo posto nelle rispettive categorie, dimostrando un talento e una dedizione straordinaria.

Il campionato ha visto le ginnaste di Arcore confrontarsi in esercizi di alto valore tecnico, dall'artistico corpo libero alla precisione richiesta alla trave, dalle parallele al volteggio e ai cinghietti.

Nel Campionato Individuale Allieve A1-A2 Regionale (1a Prova), Marta Aquino (A1) ha conquistato la vetta della classifica con un punteggio di 65.200, mentre Melissa Crivalli (A2) ha lasciato il segno con un impressionante punteggio di 90.725, aggiudicandosi la medaglia d'oro. La loro compagna, Marisol Peruzzetto, ha raggiunto un solido risultato, piazzandosi al settimo posto con un punteggio di 82.475.

Nel Campionato Individuale Allieve A3-A4 GAF Regionale (2a Prova), l'entusiasmo è rimasto intatto con Beatriche Boracchi (A3) che ha dominato la competizione, aggiudicandosi l'oro con un punteggio di 88.175. Vittoria Ronchi (A3) si è distinta con una prestazione eccellente, ottenendo il quinto posto con un punteggio di 86.100.

Nonostante la mancanza per infortunio di Anna Tognali, membro del team allieve, la Casati Arcore ha dimostrato ancora una volta di più la sua forza e la sua determinazione nello stare in vetta alle classifiche.

"Non potevamo fare meglio - ha dichiarato con orgoglio l'allenatrice Sara Varisco. - Abbiamo vinto in ben tre categorie. Tutte le ginnaste sono state stupende, anche Marta, la più giovane del gruppo, ha affrontato la gara con lo spirito agonistico giusto. Il duro lavoro degli ultimi mesi in palestra è stato ripagato, sono estremamente soddisfatta del risultato ottenuto".