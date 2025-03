Un trionfo per la Casati Arcore nella ginnastica artistica: Melissa Crivalli si è laureata campionessa regionale nella categoria Allieve 3 al Campionato Gold.

Melissa si è laureata campionessa regionale

Con esercizi di altissimo valore tecnico e un punteggio straordinario di 90,625, Melissa ha dominato la competizione, confermandosi come una delle atlete più talentuose del panorama ginnico lombardo. Un risultato eccezionale che premia il duro lavoro della giovane ginnasta e dello staff tecnico, guidato dall'allenatrice Sara Varisco.

Ma le soddisfazioni per la squadra di Arcore non finiscono qui: il fine settimana ha visto tutte le allieve e gli allievi del settore agonistico impegnati nelle gare Gold Individuali della Federazione Ginnastica d’Italia, con eccellenti piazzamenti sia nella sezione femminile che in quella maschile.

Sezione femminile

Campionato Gold Allieve

Nel prestigioso Palaunimec di Arcore, insieme a Melissa Crivalli, hanno brillato anche Marisol Peruzzetto, che ha conquistato un ottimo 7° posto con 81.100 punti, ed Emma Casati Cristina, che alla sua prima esperienza in gara con la Casati Arcore ha ottenuto il 15° posto con 71.400 punti. Nella categoria Allieve 4, Vittoria Ronchi ha conquistato il terzo gradino del podio con 89.250 punti, (seconda a livello regionale) seguita da Beatrice Boracchi, che ha chiuso in 5a posizione con 87.325 punti.

Anche le Allieve 2 hanno ottenuto risultati di prestigio: nonostante due cadute alla trave, Marta Aquino ha dimostrato grande determinazione salendo sul podio al terzo posto con 88.975 punti (seconda in classifica regionale), mentre Sveva Lissoni, alla sua prima esperienza in questo campionato, si è classificata 30a.

Le piccolissime Allieve 1, protagoniste di una gara di altissimo livello, hanno dimostrato tutto il loro talento: Margherita Manzoni ha chiuso in 8a posizione, seguita da Vittoria Lizzardi (46a) e Martina Greco (55a). Infine, nella categoria Allieve 5, Anna Emilia Tognali ha ottenuto un ottimo 10° posto con 83.650 punti.

L’allenatrice Sara Varisco ha espresso grande soddisfazione per le sue ginnaste: "È stato un weekend intenso e ricco di emozioni. Abbiamo avuto atlete in tutte le categorie e ognuna di loro ha dato il massimo. La vittoria del titolo regionale è la ciliegina sulla torta di un lavoro che continua a dare grandi frutti".

Sezione maschile

Campionato Gold Allievi A Mortara, gli atleti della sezione maschile, in campo gara con Valentina Boi, si sono distinti con ottime performance.

Nella categoria Allievi 1, Lorenzo Siciliano ha ottenuto un 8° posto a pari merito con il 7° classificato, mentre Michele Barbato ha chiuso 10° a pari merito con il 9°, su un totale di 27 ginnasti in gara. Podio sfiorato per Edoardo Pasquale, che nella categoria Allievi 2 si è classificato 4°, a pochi decimi dal terzo posto, su 12 ginnasti in gara.

L’allenatrice Valentina Boi ha commentato con entusiasmo: "Qualche imprevisto c’è stato, ma i ragazzi sono stati tutti bravissimi. Siamo pronti a tornare in gara fra un mese per affrontare la zona tecnica con ancora più grinta".

Un fine settimana, dunque, ricco di successi e soddisfazioni per la Casati Arcore, che conferma il proprio valore nel panorama della ginnastica artistica lombarda.

Le foto