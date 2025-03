Attesa per la Notte dei campioni

Conto alla rovescia per la 20esima edizione della Notte dei campioni al Palasomaschini di Seregno.

La ventesima edizione della Notte dei campioni

Sabato 5 aprile al Palasomaschini la ventesima edizione della Notte dei campioni con un ricco programma di boxe, kickboxing e Mma e atleti di caratura internazionale per combattimenti che lasceranno gli spettatori con il fiato sospeso. A fare gli onori di casa come cerimoniere Vick “The Judjment Day”, ai lati del ring le Peperine del Pepenero di Milano.

Si parte con il Memorial Vismara

Apertura della manifestazione alle 17 con la boxe olimpica per il 20esimo Trofeo Città di Seregno Boxe - Memorial Vitale Vismara, seregnese scomparso di recente, legato al pugilato locale e in particolare all’Unione Sportiva Lombarda. Moreno Lucca, Matteo Boscain e il seregnese Axel Moriggi gli atleti del Fight Club Seregno - Unione Sportiva Lombarda Asd che saliranno nel ring, guidati dal maestro Antonio Leva.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Quattro match di boxe pro

A seguire quattro match di boxe pro: protagonisti Francesca Corso al debutto nel professionismo contrapposta a Beatrice Furlan, l’ucraino Andrii Burlaka della master Boxe di Busto Arsizio contro il veneto Aziz El Ghouiyal e l’italo-dominicano Roner Alcantara, che insegue la sua sesta vittoria consecutiva, a confronto con il pugliese Giuseppe Fico. Il match più atteso valevole come gli altri due maschili per le selezioni Road to taf tra l’italo-tedesco Neder “Hurricane” Triki e il temutissimo milanese Valerio “Blacksmith” Mantovani.

Kickboxing da spettacolo

La seconda parte della serata sarà dedicata alla kickboxing. Da Torino, Saverio “Golden Boy” Salerno contro il milanese della boxe Sir Jan “The Hummer” Furnò, a seguire il bresciano Valerio Scavone contro il romeno Laurentie Partenie, il milanese Giovanni Brignoli contro il genovese Gianluca Pozzoli, Giorgio Galli in cerca di rivincita contro il marocchino youtuber Amin Ettayeb e il brianzolo Roberto Sacco sfiderà il campione italiano in carica, Nicholas Vasta.

Attesi fighters internazionali

Nel programma della Notte dei campioni anche fighters di caratura internazionale per uno show unico nel suo genere. Co main event con un terzo match, una "bella", tanto atteso ancora fermo in parità: Tommaso Pantarotto contro Taha El Makarem, reduce dall'esperienza in oriente dove ha affrontato i più forti campioni della sua categoria. Main event con due forti atleti: dalla Romania Mihali Rusu sfiderà il pluricampione mondiale Luca Grusovin. La serata terminerà con un omaggio alla Mma, sport diventato a tutti gli effetti uno dei più seguiti degli ultimi anni. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune e inserito nel palinsesto della Città Europea dello Sport 2025.