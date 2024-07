Novità nel Real Meda: Sofia Ballabio e Chiara Ballabio prolungano per un altro anno

Il Real Meda annuncia il rinnovo per un’altra stagione del difensore Sofia Ballabio.

Sofia Ballabio rinnova con il Real Meda

Sofia gioca al Real Meda da 8 anni, l’estate scorsa dopo anni di giovanili è stata promossa in prima squadra. Durante questa stagione, Sofia ha totalizzato 23 presenze e segnato 2 gol, diventando un perno importante della difesa. Dopo il suo rinnovo Ballabio ha affermato:

“Sono felice di continuare questa mia avventura con il Real Meda. Spero di migliorare ancora e di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi anche nella prossima stagione.”

Chiara Rovelli rinnova dopo l'infortunio

La societò di Meda ha annunciato in qyueste ore anche il rinnovo per un’altra stagione del difensore Chiara Rovelli. Chiara, è entrata a far parte del della squadra nel 2019, continuerà a vestire la nostra maglia anche nella prossima stagione. Durante questa stagione, Rovelli ha collezionato 9

presenze prima di subire un infortunio al crociato a dicembre.

Queste le dichiarazioni di Chiara Rovelli sul rinnovo:

"Sono entusiasta di iniziare questa nuova stagione, soprattutto dopo l’infortunio dell’anno scorso. Non vedo l’ora di tornare in campo!"