Nulla da fare per Rimadesio: ai playout sarà sfida alla Npc Rieti

Missione tutt’altro che banale per i ragazzi di Desio, costretti a superare Fiorenzuola e a sperare in risultati positivi dagli altri campi. Nel corso della prima frazione Desio fatica a contenere Voltolini, autore di 8 punti nei primi 10′, e tutto l’attacco gialloblu. I Bees tirano con percentuali molto alte dal campo (40% 2pt, 50% 3pt), mentre i brianzoli non riescono ad entrare in ritmo nella propria metà campo offensiva, dove mettono a tabellone solo 14 punti, senza riuscire a cogliere risorse dalla panchina. Al primo mini riposo Fiorenzuola in vantaggio 26-14.

Il canestro dalla lunga distanza di Sabic da una parte e quello da sotto le plance di Chiumenti dall’altra aprono un secondo periodo da 24-23 complessivo. L’Aurora finisce anche a -16, ma con un parziale di 5-0 accorcia le distanze e prova a rimanere aggrappata alla partita, condotta dai padroni di casa però sempre la doppia cifra di vantaggio. Tre tiri liberi di Colussa e la tripla di Negri permettono agli emiliani di toccare quota 50 punti e, soprattutto, di amministrare il punteggio all’intervallo lungo (50-37).

La ripresa

Al rientro dagli spogliatoi Fiorenzuola colpisce nuovamente da oltre l’arco, Desio invece non riesce a rispondere e a giocare la propria pallacanestro con regolarità. A poco più di 2′ dal quarto ed ultimo periodo, i Bees conducono di 18 lunghezze sul 67-49 e sembrano aver in mano le redini della partita. Un 9-2 di parziale arancioblu mantiene vive le speranze di rimonta aurorine: 69-58 il risultato dopo 30′ di gioco.

In avvio di ultima frazione l’Aurora ci prova e torna più di una volta a due soli possessi di distanza, ma Fiorenzuola, aiutata da un Sabic da 16 punti negli ultimi 10′, ha il merito di non permettere mai ai bluarancio di rientrare definitivamente a contatto. Nei minuti finali Desio alza bandiera bianca, perde 101-82 e dovrà così conquistare la permanenza nella terza divisione nazionale attraverso i playout, dove affronterà la Npc Rieti in una serie al meglio delle cinque partite con il fattore campo a favore. Gara 1 in programma domenica 11/05.

