Nuova pista al PalaSomaschini

E’ stato inaugurato con una partita internazionale di hockey su pista il nuovo parquet del PalaSomaschini di Seregno, che era stato gravemente danneggiato e ammalorato dal violento maltempo dell’estate del 2023, con tromba d’aria, pioggia e grandine.

Inaugurata la nuova pista del palasport

Nella serata di sabato 6 settembre la squadra di casa, il Seregno 2012, e gli svizzeri del Montreux si sono sfidati sulla rinnovata pista del PalaSomaschini. In agosto i lavori di posa del nuovo parquet in acero canadese, il top di gamma per l’omologazione alla serie A1. I lavori sono stati eseguiti nel mese di agosto, per una spesa di 100mila euro. In precedenza era stato rifatto il tetto del palasport, anch’esso sfondato in più punti dalla grandine di due anni fa, che aveva causato danni per milioni di euro agli immobili pubblici della città.

Hockey su pista, vince Montreux

L’inaugurazione della nuova pista ha visto la partecipazione delle squadre che abitualmente utilizzano il Palasomaschini alla Porada: oltre all’Hockey Seregno, Pattinaggio G23, Basket Seregno e Vigor basket in carrozzina. E’ stato del sindaco, Alberto Rossi, il primo e simbolico tiro con la stecca. Per la cronaca, nel primo match amichevole della stagione sportiva, l’Hockey Seregno ha perso 5-3 contro gli svizzeri del Montreux: a segno Velazquez, Lazzari e Tremolada in una gara che comunque ha dato indicazioni positive a mister Luca Giaroni. Ora testa alla Coppa Italia, sabato 27 settembre, nella prima di quattro gare consecutive nella “nuova casa” del PalaSomaschini.