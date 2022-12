Nuovo ingresso in casa Real Meda: arriva il difensore Yanitsa Ivanova

Yanitsa Ivanova è una nuova calciatrice del Real Meda. Lo ha ufficializzato oggi, mercoledì 7 dicembre, il club di calcio femminile.

Nuovo ingresso in casa Real Meda: arriva Yanitsa Ivanova

Nata il 5 gennaio 2001, Yanitsa di ruolo difensore centrale arriva dall’Orobica Bergamo e gioca per la Nazionale femminile bulgara.

Undici le presenze in Nazionale maggiore, di cui 10 hanno visto la calciatrice impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Sono quattordici, invece, le presenze in Nazionale U19 e U17.

Cresciuta nell’NSA Sofia, squadra di vertice nel Campionato bulgaro, Yanitsa ha giocato tredici match in Women’s Champions League. Nel suo palmares conta quattro campionati vinti, e due Women's Cup conquistate.

(foto Giada Morena)