Olimpiadi, chiusura azzurra in bellezza con le Farfalle

Brillante medaglia per le Farfalle azzurre della ginnastica ritmica alle Olimpiadi.

Missione compiuta

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean hanno coronato con una splendida prova il cammino che le aveva portato fino alla finale, andata in scena nella notte di domenica. Le Farfalle azzurre, guidate da Emanuela Maccarani e normalmente di base all'Accademia federale di ginnastica di Desio, dove si allenano e vivono per buona parte dell'anno, hanno chiuso infatti al terzo posto, conquistando così una medaglia di bronzo che vale tantissimo. Davanti al gruppo azzurro le formazioni della Bulgaria e della Russia: podio peraltro storico, visto che proprio la Russia, questa volta seconda, aveva vinto tutti i titoli olimpici dal 1996 in avanti.

Farfalle costanti

Le cinque Farfalle hanno invece riportato l'Italia su un podio olimpico dopo quello di Londra 2012, che fu il primo della storia della ginnastica ritmica nazionale (allora fu secondo posto). A Rio de Janeiro, nel 2016, ci fu l'amarezza del quarto posto: così, il podio conquistato a Tokyo vale doppio per le ragazze azzurre. Per il gruppo attuale, da poco ricostituito dai tecnici nazionali, si tratta della prima medaglia olimpica, quella che è sfuggita di pochissimo al gruppo dell'artistica di cui faceva parte la brianzola Martina Maggio.

L'identità delle Farfalle

Alessia Maurelli, il capitano, compirà 25 anni fra pochi giorni ed è di Rivoli (Torino). Martina Centofanti è di Roma e ha 23 anni. Agnese Duranti arriva da Spoleto e ha 20 anni e ancor più giovane è la classe 2001 Daniela Mogurean, originaria di Chisinau (Moldavia) e successivamente spostatasi in Veneto. Martina Santandrea è bolognese (di Bentivoglio), compirà 22 anni a settembre ma è già una delle ginnaste più esperte a livello internazionale del gruppo delle Farfalle.