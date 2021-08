Olimpiadi, corsa finita per gli azzurri di pallavolo e pallacanestro

Alle Olimpiadi si spengono i sogni delle Nazionali maschili di pallacanestro e pallavolo.

Beffa sotto rete

L'Italia della pallavolo ha vissuto una serata (lì in Giappone, qui era tarda mattinata) dalle mille emozioni. Vinto il primo set del quarto di finale con l'Argentina, gli azzurri hanno perso il secondo e il terzo parziale, per poi dominare il quarto (25-14). Tutto si è quindi risolto al quinto e decisivo set, in cui gli azzurri hanno provato a scappare, per poi essere raggiunti e staccati dagli albicelesti, trascinati da un Bruno Lima stellare. Per Gianluca Galassi, centrale di casa Vero Volley Monza, e per i suoi compagni di avventura sfuma così la possibilità di tornare in Italia con una medaglia olimpica al collo.

Pallacanestro, troppa Francia

Paolo Galbiati in campo non ci è andato, ma è parte integrante della struttura tecnica della Nazionale maschile di pallacanestro, essendo assistente del Commissario tecnico Meo Sacchetti. Il gruppo azzurro, dopo un brillante girone di prima fase, si è trovato di fronte la Francia, una delle formazioni più forti e complete a livello mondiale. L'Italia ha retto il confronto, andando sotto nel terzo quarto ma riuscendo a rimontare, presentandosi così negli ultimi minuti a contatto con i transalpini. Batum e compagni, però, sono riusciti a piegare la resistenza azzurra con alcune giocate di altissimo livello, staccando il biglietto per la semifinale.

Olimpiadi, cosa resta di brianzolo?

La Brianza può ancora dire tanto in queste Olimpiadi. Nel fine settimana sono in programma le staffetta 4x100 e 4x400 di atletica, in cui dovrebbero essere impegnati il caratese Filippo Tortu e il giussanese Vladimir Aceti. La Nazionale femminile di pallavolo, con le giocatrici Vero Volley Alessia Orro e Anna Danesi domani - mercoledì - giocherà il quarto di finale con la Serbia della futura compagna di squadra Brankica Mihajlovic. Inoltre, fra venerdì e domenica, toccherà alle squadre azzurre di nuoto sincronizzato, con la lesmese Federica Sala, e di ginnastica ritmica, la cui "casa" è da tempo stabilita a Desio.