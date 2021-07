Olimpiadi, Martina Maggio ha completato il suo programma

Martina Maggio in gara ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Prove olimpiche

La ginnasta villasantese, classe 2001, ha affrontato le prove di qualificazione in calendario nella notte fra sabato e domenica (ora italiana) per l'artistica, facendo così il suo debutto su una pedana olimpica. Lei stessa aveva fatto sapere, alla vigilia delle prime gare, quanto fosse emozionante l'avventura olimpica per lei.

Maggio, la gara

La rotazione prevista ha visto la villasantese partire dal volteggio, dove ha ottenuto 14,100 dopo un esercizio convincente. A seguire, Maggio ha raccolto 13,700 alle parallele asimmetriche (altro punteggio di qualità), 13,066 alla trave e 12,700 al corpo libero, esercizio in cui è stata condizionata da un dolore al ginocchio accusato nel riscaldamento. Complessivamente una prestazione più che discreta, dato il 53,566 il punteggio totale del suo concorso generale, inferiore - in campo azzurro - solo al 54,199 della ligure Alice D'Amato. L'Italia (in gara anche Vanessa Ferrari e Asia D'Amato) ha fatto meglio, per quel che concerne la gara a squadre, rispetto alle padrone di casa del Giappone, ma ora devono gareggiare tutte le altre Nazionali.

Il quadro

Al termine di tutte le rotazioni si vedrà se Maggio è entrata fra le migliori 24 del concorso generale e, eventualmente, ma sarà difficile visti i punteggi, fra le 8 che si giocheranno le medaglie ai singoli attrezzi. Inoltre, si attendono anche i nomi delle nazionali qualificate per la finale a squadre, con l'Italia che pare comunque messa bene in tal senso. I vari verdetti si avranno nella giornata di oggi - domenica - intorno alle 14.30. A quel si capirà se le emozioni di gara della ginnasta villasantese sono finite o proseguiranno nei prossimi giorni.