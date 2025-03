Ultimo turno infrasettimanale della stagione per la Rimadesio, che dopo la pesante sconfitta di Piacenza ospita Omegna in un Aldo Moro tutto esaurito. Purtroppo la squadra di Desio, dopo una partita giocata sempre sul filo dell'quilibrio, cede agli ospiti per 68-77.

Omegna vince contro la Rimadesio dopo un tempo supplementare

Come successo più volte, l’Aurora non approccia correttamente la partita, mentre gli ospiti segnano 7 punti e costringono la panchina di casa a fermare il cronometro dopo soli 2 minuti.

I due canestri dalla lunga distanza di Fumagalli danno fiducia ai desiani, che però inseguono per tutto l’arco della prima frazione, terminata con la Paffoni in vantaggio 15-17. La tripla di Torgano in avvio secondo periodo vale il sorpasso bluarancio. Il vantaggio brianzolo è solo questione di pochi istanti: Omegna reagisce dopo il timeout chiamato dallo staff ospite e, grazie ad un parziale di 11-0, scava il primo significativo solco della partita, che vale il +10 piemontese sul 24-34. Nel finale di quarto l’Aurora riesce a riportarsi a ridosso della Paffoni grazie ad un contro-parziale di 9-0, interrotto solamente dai liberi di Mazzantini: 34-36 il risultato all’intervallo lungo.

Dagli spogliatoi esce meglio la compagine rossoverde, che prova nuovamente a scappare nel punteggio nei primi minuti di secondo tempo. Ancora una volta Desio riesce a ricucire il divario e a restare a contatto con la Fulgor. Un terzo periodo da 11-9 e di poche emozioni fissa il punteggio a quota 45 dopo 30 minuti di gioco.

Il canestro in tuffo di Tornari da una parte e la stoppata di Torgano dall’altra aprono le danze dell’ultima frazione. La partita viaggia sull’onda dell’equilibrio fino ad 1′ dalla sirena finale, quando Omegna riesce a mettere fra sé e Desio più di un possesso di divario e a condurre così 55-60. Due punti di Chiumenti tengono in vita l’Aurora, Balanzoni sbaglia la schiacciata in solitaria, mentre Cipolla punisce la Paffoni da oltre l’arco. Le ultime responsabilità se le prendono Misters e lo stesso Cipolla, che però falliscono entrambi. Dopo un finale folle, è overtime all’Aldo Moro.

Nel tempo supplementare Omegna alza le proprie percentuali dalla lunga distanza e fa + 6 con i canestri di Misters e Mazzantini. Desio torna nuovamente a contatto con la tripla di Cipolla, a cui però risponde Ferraro, che chiude i conti e regala il terzo successo consecutivo alla Paffoni. 68-77 il finale.

Prossime partite

Per la Rimadesio due complicati impegni prima della pausa per la Coppia Italia: sabato ore 20:30 al Taliercio contro Mestre, mentre il 08/03 la gara interna contro Fidenza.

(Foto credits: Luca Brioschi)