Ondata di podi e medaglie per gli arcieri della Polisportiva di Besana

Incredibile weekend per gli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza. Un’ondata di podi e di medaglie che lascia estremamente soddisfatto lo staff della squadra di tiro con l'arco besanese.

Vediamo nel dettaglio i trofei a cuoi gli atleti hanno partecipato e soprattutto i risultati ottenuti. Si comincia con il 1° posto Master Femminile di Maria Carla Corti con 538 punti al “VI Trofeo del Torrione - I Memorial Salvoni” per proseguire con il “II Trofeo Arcierino” sempre a San Martino in Strada. In questa competizione segnaliamo il secondo posto, nella categoria Junior, di Federico Bugatti 507 e il 3° posto di Pietro Pedoto 483 nella categoria maschile. E ancora 1° posto per Erika Ribotto 532 e 2° posto per Sara Patri 507 nella categoria femminile.

Allievi

Seguono gli Allievi: 2°posto Matteo Villa 534, 3°posto Francesco Sinigaglia 532 nella categoria maschile e podio completo nella categoria femminile ovvero 1° posto Camilla Agrati 526, 2° posto Sabrina Sala 483, 3°posto Greta Ormenese 466.

Ragazzi

La categoria Ragazzi porta a casa il 1° posto di Timoteo Bestetti, il 2° posto di Samuele Patri e il 2° posto di Chiara Pedoto 471 tra le ragazze. Infine la categoria Giovanissimi: 2° posto per Marco Balzarotti e tra le ragazze 1° posto di Ginevra Confalonieri e 2° posto per Lisa Mariani.

Risultati di squadra

Ottimi anche i risultati di squadra: 1° posto Squadra Allieve Femminile per Agrati, Sala, Ormenese 1475 - 1° posto Squadra Ragazzi Maschile per Bestetti, Patri, Zappa 1239 - 1° posto Squadra Ragazze Femminile per Pedoto, Sidella, Durante 1168 - 2° posto Squadra Giovanissimi Maschile Balzarotti, Comi, Casiraghi 1066.

Nuovi record personali per Erika Ribotto, Timoteo Bestetti, Camilla Agrati, Marco Balzarotti e Lorenzo Comi.