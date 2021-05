Ottimi risultati per la S.C. Cesano Maderno nella trasferta in Friuli

Ottimi risultati per la S.C. Cesano Maderno nella trasferta friulana a Mereto di Tomba (in provincia di Udine) che si è tenuta domenica 9 maggio 2021.

S.C. Cesano Maderno, gara esordienti

Nella gara delle donne esordienti al via 104 atlete partenti tra cui Carlotta Colombo, Anna Colombo, Letizia Pirola, Giulia Costa Staricco, Alessia Riboldi, Giulia Beretta e di ritorno alle competizioni, Sofia Farina.

Per loro erano in programma tre giri del circuito completamente pianeggiante di 9 km per un totale di 27 km con arrivo posto al termine di un lungo viale. La gara ha visto significativi colpi di scena e l’arrivo è a ranghi compatti sul rettilineo con le portacolori esordienti primo anno Giulia Costa Staricco e Giulia Beretta che centrano la top ten nella categoria piazzandosi 6ª e 7ª.

Categoria allieve

Per le donne allieve al via la formazione brianzola al completo con Camilla Locatelli, Carola Ratti, Michelle Di Paolantonio e Giorgia Giangrande. Le atlete sono state impegnate in sei giri di circuito con un forte vento che ha reso difficili le uscite dal gruppo sui lunghi rettilinei del percorso.

La prima parte di gara ha visto le atlete cesanesi persistere nelle prime posizioni, al termine del secondo giro però Giorgia Giangrande è stata costretta al ritiro a causa di una foratura. La seconda parte di gara invece è stata caratterizzata da molti tentativi di allunghi alla testa del gruppo, che vengono però neutralizzati in poche centinaia di metri. Anche per loro la soluzione finale è a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo con Carola Ratti e Camilla Locatelli che hanno trovato lo spunto per un buon piazzamento, conquistando rispettivamente la 6ª e 9ª piazza, seguite da Michelle di Paolantonio che ha chiuso di poco fuori dalla top ten dopo un contatto avuto sul rettilineo d’arrivo.

La prossima gara della S.C. Cesano

Buona prova quindi per le ragazze del torrazzo che continuano a crescere e migliorarsi; i prossimi appuntamenti le vedranno di nuovo impegnate domenica prossima 23 maggio a Bianconese (PR).