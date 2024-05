Pallavolo, tutti i risultati delle finali del fine settimana

Un’altra domenica di finali e questa volta è il turno delle Coppe Under partendo dall’under 13 femminile per poi proseguire con tutte le altre categorie, tra cui l’Under 14 e l’Under 16. A chiudere la giornata la finale della Coppa Under 17 maschile. Il campo che ha ospitato le sfide decisive per le conquiste dei trofei è il Palazzetto Perego di Besana Brianza.

Pallavolo, finali di Under 13 e Under 14

La mattina è stata inaugurata dai sestetti schierati dalle società finaliste in Under 13 femminile. I Diavoli Rosa Pink di Brugherio passano subito in vantaggio aggiudicandosi il primo set. La reazione di Aspes non tarda ad arrivare ma vincere il secondo set non è sufficiente a spegnere gli entusiasmi delle atlete rosanero che si aggiudicano così il match e la Coppa per 2-1 (25-16; 19-25; 25-20).

Subito dopo è stato il turno della Coppa Under 14 femminile. A scendere in campo sono state Martesana Sanda Carugate e Sgeam Rozzano. Dopo un primo set combattuto, Sanda prende il controllo del match imponendosi in tutti e restanti set e aggiudicandosi così il titolo per 3-1 (24-26; 25-20; 25-17; 25-19).

Under 16 e Under 17

Il pomeriggio si è avviato con la sfida valida per la conquista della Coppa Under 16. Sul campo ad infiammare il palazzetto besanese sono scesi i sestetti dei Diavoli Rosa e di Bracco Pro Patria. Le milanesi partono forte conquistando il primo parziale ma lentamente inizia a concedere terreno ai rivali che riescono a volgere a loro favore l’inerzia del match conquistando la vittoria in 4 set per 3-1 (22-25; 25-22; 25-16; 25-20).

La giornata si è conclusa con l’ultimo match utile per la conquista della Coppa U17, unico titolo maschile. Diavoli Rosa Black e Volley Vittorio Veneto hanno combattuto per 5 set e oltre 2 ore di match. Le due formazioni hanno ribattuto colpo su colpo per portare il verdetto all’ultimo e conclusivo set deciso poi in favore della formazione milanese che si aggiudica la Coppa con il punteggio di 3-2 (22-25; 25-22; 25-10; 21-25; 15-10).

I premi

Al termine della manifestazione sono stati consegnati i premi individuali agli atleti che si sono distinti. Gli MVP eletti sono stati: Racca Agata (Aspes Volley) in Under 13, Mazo Aurora (Sgeam Volley) in Under 14, in Under 16 il premio è andato a Tutunaru Sara Elena (Diavoli Rosa) mentre in Under 17 è stato eletto MVP De Lacerda Bregantin Tiago (Vittorio Veneto).

All’evento hanno presenziato il Sindaco di Besana Emanuele Pozzoli, e il Consigliere di regione Lombardia Alessandro Corbetta.

Le foto